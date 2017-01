Depois de vencer o Grêmio, o Mirassol duela hoje, às 16h, com o Náutico, que eliminou o Cavinho da Copa São Paulo

publicado em 12/01/2017

Time do Mirassol é o único representante da região que segue vivo na Copa São Paulo (Daniel Castro/ A Cidade)

Fábio Ferreira





Na sequência da 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Mirassol encara hoje o Náutico, na Arena Plínio Marin, às 16h, com portões abertos ao público. As duas equipes já se encontraram na fase de grupos da competição, em Tanabi, e o time pernambucano levou a melhor vencendo o confronto por 3 a 1.

Para a partida de hoje, o técnico do Mirassol, Ivan Baitello, espera que a força da torcida e o campo em melhores condições ajudem sua equipe a chegar as oitavas de final da Copinha. “O Náutico tem um time de muita qualidade, com uma transição muito rápida e uma marcação adiantada para pressionar a saída de bola. Respeitamos eles até pelo fato de já termos sido derrotados na fase de grupos. Mas, agora, a situação é outra e temos um gramado em melhores condições para colocarmos nosso jogo em prática”.

Para o confronto, Ivan Baitello revelou que a tendência é que a equipe seja a mesma que venceu o Grêmio por 1 a 0, na última segunda-feira. “O médico fará algumas avaliações, mas não perdemos ninguém por lesão e nem por cartões”, adiantou.

Sobre a possibilidade de chegar às oitavas de final da competição, Baitello afirmou que o time ganha moral após vencer um grande clube e isso aumenta a responsabilidade. “Temos sabedoria da nossa capacidade e onde podemos chegar. Não vamos mudar nossa característica de jogo, que é trazer o adversário para depois quebrar as linhas defensivas”, explicou.

Por fim, o treinador do Leão na Copinha aproveitou para convocar o torcedor a comparecer na Arena Plínio Marin e apoiar o único representante da região vivo na competição. “No jogo passado a presença do torcedor foi muito importante e novamente contamos com este incentivo que impulsionou os nossos meninos”.

Quem passar de Mirassol e Náutico enfrenta o vencedor de Grêmio Novorizontino e Botafogo-RJ, que duelam no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, hoje, às 18h45.