Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, o Leão venceu o Timbu por 4 a 2 nas cobranças de pênaltis e segue na competição

publicado em 13/01/2017

Mirassol dominou toda a partida e mereceu vencer para avançar às oitavas da Copinha (Fábio Ferreira/A Cidade)

Fábio Ferreira





O torcedor que compareceu na tarde ontem na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, acompanhou um bom jogo entre Mirassol e Náutico-PE, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No tempo normal, muita disputa em campo e no placar empate de 1 a 1, com gols de Erick, pelo Náutico, e Danilo, pelo Mirassol. A decisão ficou para os pênaltis, e o Mirassol levou a melhor. Após o Náutico desperdiçar duas cobranças, o Leão, única equipe da região que segue na Copinha, venceu por 4 a 2.





O Mirassol, agora, encara nas oitavas de final da Copinha o vencedor de Grêmio Novorizontino e Botafogo-RJ, que se enfrentam ontem, em Novo Horizonte, mas até o fechamento desta edição ainda estava com placar indefinido.









O jogo





As duas equipes já haviam se enfrentado na fase de grupos, em Tanabi, quando o Náutico levou a melhor e venceu por 3 a 1. Por isso, o jogo tinha clima de revanche para o lado do Mirassol. E foram os garotos do Leão que começaram tomando a iniciativa no jogo e partindo para cima do adversário. No início, o time do técnico Ivan Baitello tinha maior posse de bola, mas pecava na finalização e não oferecia perigo ao gol de Sérgio.

Mesmo com o Mirassol melhor, quem abriu o placar foi o Náutico. Luís Henrique puxou contra-ataque pela lateral e cruzou para Erick, que teve tranquilidade para dominar, tirar o zagueiro, e chutar forte. A bola desviou na zaga e atrapalhou o goleiro Mateus: 1 a 0 para o Náutico. Depois, o Leão pressionou e quase empatou com o lateral Guilherme, que cabeceou lance de escanteio no travessão do time pernambucano. Enquanto Náutico terminou o primeiro tempo pressionado, o Mirassol perdeu pelo menos duas chances de igualar o marcador.

Na etapa final, o Mirassol voltou melhor e dominou praticamente durante todo o tempo. A recompensa veio aos 13 minutos no gol de empate. Após cobrança de escanteio, Danilo subiu mais que todo mundo para cabecear com classe e balançar as redes. A virada só não aconteceu em seguida porque Sérgio, camisa 1 do Náutico, fez defesa milagrosa. No rebote, Jardisson ainda desperdiçou grande oportunidade. A partida então teve que ir às penalidades para definir o vencedor.

O Mirassol iniciou as cobranças de pênaltis e Lucas converteu o primeiro. Pelo Náutico, Lucas Henrique igualou. Na segunda cobrança, o goleiro do Náutico defendeu o chute de Rafael, e Felipe, do Timbu, isolou por cima do gol. Na terceira sequência de cobrança, novamente as duas equipes converteram. Na quarta cobrança, Ricielli fez para o Mirassol e Erick, que havia feito os últimos três gols do Timbu na Copinha, chutou no travessão. Depois, Pedro Henrique, do Mirassol, fechou as cobranças e decretou a vitória do Leão por 4 a 2 nas penalidades