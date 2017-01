Os garotos do Auto Esporte ficaram assistindo ao jogo entre CAV e Grêmio para secar a Votuporanguense

publicado em 07/01/2017

A vitória por 2 a 0 sobre o Brasílianão garantiu a classificação do Alvirrubro

O Auto Esporte fez a sua parte na busca pela segunda vaga do Grupo 1 na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. A vitória por 2 a 0 sobre o Brasília, na manhã de ontem na Arena Plínio Marin, no entanto, não garantiu a classificação do Alvirrubro, que dependia ainda de uma vitória do Grêmio sobre o Votuporanguense por quatro gols de diferença para avançar na competição.

Os garotos do Auto Esporte ficaram assistindo ao jogo entre CAV e Grêmio para secar a Votuporanguense.Os gremistas, porém, venceram os donos da casa por 3 a 1 e assim os dois avançaram para a segunda fase da Copinha.

Com um primeiro tempo de pouco futebol do lado do Auto, o Brasília foi melhor e levou mais perigo ao gol defendido por João Marcelo. Na volta do intervalo, contudo, o Alvirrubro de João Pessoa voltou mais ligado e logo no primeiro minuto de jogo o meia Arthur invadiu a área e bateu forte para abrir o placar.

Após o gol, o Auto melhorou na partida, mas nem por isso deixou de sofrer com as investidas do Brasília. O time da capital federal exigiu boas defesas de João Marcelo e ainda acertou a trave em duas oportunidades. Mas foi o Auto que mexeu novamente no placar, aos 44 do segundo tempo, com o lateral-direito Igor cobrando pênalti.

Por ter iniciado a partida com saldo de gols de quatro gols negativos, o Auto precisava marcar gols e torcer por uma vitória do Grêmio por quatro gols de diferença sobre o Votuporanguense para conquistar a classificação.