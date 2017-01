No treino da última segunda-feira, o meia sentiu um desconforto no posterior da coxa esquerda e foi constatado uma distensão muscular

26/01/2017

Meia Paulo Josué segue como dúvida e foi liberado apenas para leve caminhada no treino de ontem

O camisa 10 da Votuporanguense Paulo Josué segue em tratamento no departamento médico (DM) e terá uma confirmação hoje até o fim do dia se estará à disposição ou não do técnico Ito Roque para o jogo de estreia contra o Água Santa. No treino da última segunda-feira, o meia sentiu um desconforto no posterior da coxa esquerda e foi constatado uma distensão muscular.

De acordo com o fisioterapeuta do clube, Danilo Lima, os tratamentos foram todos realizados e agora depende da evolução da dor ou não do atleta. “Temos que avaliar com o jogador se ele ainda sente um desconforto. Caso não esteja 100%, a decisão cabe a comissão técnica e a diretoria avaliar se ele vai pro jogo ou não”.

Segundo Danilo Lima, Paulo Josué passa por um tratamento de analgesia. Crioterapia e acupuntura também estão sendo utilizadas na recuperação. No fim do treino de ontem, o meia caminhou no entorno do campo para avaliar se o desconforto persiste.

Já o atacante Jean Carlos, que passou pelo DM por conta de uma pancada na região do tornozelo, está liberado e treinou normalmente na tarde de ontem. Outro que passou pelo DM no fim do treino foi o atacante Nathan, mas a situação não preocupa.