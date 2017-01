Meia será avaliado para saber se terá condições de jogo contra o Água Santa; atacante não preocupa

publicado em 25/01/2017

Paulo Josué e Jean Carlos participaram do amistoso contra o Mirassol e são cotados como titulares para a estreia

Fábio Ferreira

A poucos dias de estrear no Campeonato Paulista da Série A2, a situação do principal articulador de jogadas do CAV, o meia Paulo Josué, preocupa a comissão técnica e diretoria da Votuporanguense. O camisa 10 sentiu um incômodo durante o treinamento da última segunda-feira e deixou a atividade queixando-se de dores.

Segundo informações, trata-se de uma contratura. Apesar de não ser nada grave, o meia será submetido a uma avaliação para diagnosticar se terá condições de jogo contra o Água Santa, sábado, às 14h, na Arena Plínio Marin. Na terça-feira, Paulo Josué não treinou e ficou em tratamento no DM com o fisioterapeuta Danilo Lima.

Já a situação do atacante Jean Carlos, outro provável titular na lista de Ito Roque para a estreia, é menos preocupante. Em dividida no coletivo da tarde de ontem, o camisa 9 torceu o tornozelo e foi direto ao DM para fazer gelo. Há um inchaço na região da pancada, mas nada que comprometa para o jogo de sábado.

Sem Paulo Josué no meio, o técnico Ito Roque testou o volante Kléber à frente de Xaves e Marzagão. Depois, Uálisson Pikachu e Anderson Magrão também foram testados quando Jean Carlos deixou a atividade. Outra troca durante o coletivo foi na lateral direita. Pacheco começou e depois deu vaga a Douglas.

Como já antecipado pelo técnico Ito Roque, o provável CAV da estreia contra o Água Santa deve ser: Gatti; Pacheco, Marcelo Godri, Marcão e Felipe Gregory; Xaves, Marzagão, Paulo Josué (Kléber), Elvinho, Nathan e Jean Carlos. Hoje, o elenco folga na parte da manhã e realiza novo treino tático a partir das 16h.

Presidente

O presidente Marcelo Stringari esteve no programa “Bola em Jogo”, da Rádio Cidade, e comentou sobre a derrota da equipe por 3 a 0 para o Mirassol. O dirigente afirmou que achou a defesa vulnerável na partida, mas que acredita na recuperação dos jogadores, já que os mesmos fizeram um excelente trabalho na Copa Paulista. “Aconteceram erros individuais que tenho certeza que serão corrigidos”.

Água Santa

Na análise do presidente, o jogo contra o Água Santa será complicado em virtude da qualidade do adversário. “É um time muito bem estruturado com um grande técnico e uma comissão técnica até de Seleção Brasileira. Eles têm jogadores experientes que já jogaram a primeira divisão e isso pode fazer a diferença. Nós assistimos o DVD de partidas que eles fizeram na pré-temporada e sabemos que é uma equipe muito forte”.

