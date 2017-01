Último teste antes do início do Paulistão da Série A2 está marcado para às 16h, na Arena Plínio Marin, com ingressos a R$ 10

publicado em 21/01/2017

Técnico Ito Roque reuniu jogadores ontem para um bate-papo antes do jogo-treino

Fábio Ferreira

O técnico Ito Roque aproveita o último teste da equipe e apresenta hoje para o torcedor o time que deve estrear na Série A2, no dia 28, contra o Água Santa, em casa. Em partida amistosa contra o Mirassol, marcada para às 16h, na Arena Plínio Marin, o técnico escala quarteto ofensivo com Jean Carlos, Nathan, Elvinho e Paulo Josué. Para a partida será cobrado ingressos no preço único de R$ 10 para o setor de arquibancada lateral.

O CAV começa com o goleiro Gatti, os laterais Pacheco e Felipe Gregory, os zagueiros Marcão e Marcelo Godri, os volantes Xaves e Marzagão, os meias Paulo Josué e Elvinho, e na frente Jean Carlos e Nathan. Sete jogadores que participaram da vitória de ontem contra o Costa Rica-MS estarão como opção no banco de reservas. O atacante Anderson Magrão também deverá ser testado na formação com um centroavante fixo.

Em entrevista, o treinador Ito Roque confirmou que o time que encara o Mirassol hoje é a base do que inicia a Série A2 “A intenção é que, assim como aconteceu contra o Costa Rica, o time que começar fique o maior tempo possível em campo. Isso para darmos ritmo de jogo aos atletas”, comentou. Ele também afirmou que o nível técnico do teste de hoje é bem próximo do que a Alvinegra vai encontrar ao longo do estadual.