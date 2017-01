Com o possível retorno de Paulo Josué, o treinador dá sinais que pode mexer ainda mais na equipe contra o Azulão

publicado em 31/01/2017

Alvinegra treinou ontem no período da tarde no campo do Clube dos 40; elenco viaja hoje para São Caetano após o almoço

Fábio Ferreira





Depois da derrota na estreia do Campeonato Paulista da Série A2, o elenco da Votuporanguense retornou aos treinos já visando o confronto contra o São Caetano, amanhã, às 20h, fora de casa. O técnico Ito Roque ainda aguarda uma avaliação do departamento médico para contar com o meia Paulo Josué para a partida. O treinador também deixou em aberto a possibilidade de mexer na equipe titular que enfrenta o Azulão.

“O Paulo Josué trabalha com bola nesta segunda e terça-feira. E se não sentir nada fica à disposição e deve jogar. Nas demais posições eu vou analisar com carinho”, afirmou Ito Roque. O treinador esteve presente em Sertãozinho na tarde de domingo para acompanhar a vitória do São Caetano em cima do time da casa. “Eles tem uma bola aérea muito forte com jogadores de alta estatura. E até pensando nesta situação podem ocorrer mudanças”, revelou.

Sobre o confronto contra o Água Santa, Ito Roque alerta que o time terá que ser mais agressivo nos próximos jogos. “Temos que ter uma marcação mais agressiva. E já começar na origem da jogada e não quando ela chegar já lá na defesa. Quando tivermos a bola a mesma coisa. Mais movimentação, e até o Jean Carlos mais fixo lá na frente. Isso deve abrir espaços aos atacantes de ponta”, analisou.

Questionado sobre a polêmica declaração do técnico Jorginho, do Água Santa, que criticou o gramado da Arena Plínio Marin e o fato de nem mesmo o CAV conhecer seu próprio campo, o técnico preferiu falar sobre o trabalho dentro de campo. “Futebol cada um tem uma visão. Eu vou continuar focando o meu trabalho juntamente com os atletas independente do local de treino”, declarou.