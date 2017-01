O treinador também afirmou que ainda tem muitas dúvidas para o setor defensivo, mas que a defesa está praticamente definida

publicado em 10/01/2017

Elenco do CAV agradou os mais de 400 torcedores presentes

Fábio Ferreira





O técnico da Votuporanguense, Ito Roque, aprovou o elenco da Alvinegra para a Série A2, que venceu o Cascavel, do Paraná, por 3 a 1. O treinador também afirmou que ainda tem muitas dúvidas para o setor defensivo, mas que a defesa está praticamente definida.

“Nós pegamos uma equipe qualificada e nossa defesa esteve bem postada. Isso me deixou muito satisfeito. Acho que nós precisamos aprimorar, ter maior posse de bola, para não sofrermos na hora de sair jogando”, comentou.

O comandante ainda elogiou Paulo Josué e Elvinho, que, segundo ele, “toda vez que tocam na bola sai alguma coisa boa”. Ainda de acordo com o treinador, ele deve aprimorar a movimentação do ataque para dar mais opções aos jogadores de criação.





O jogo

Em preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2, a Votuporanguense encarou o Cascavel, do Paraná, na tarde do último domingo, em jogo-treino na Arena Plínio Marin e, de virada, venceu por 3 a 1. No fim, a partida terminou em confusão, após Makelele, do Cascavel, chutar o lateral Felipe Gregory no chão. Os jogadores trocaram empurrões e a partida foi encerra aos 45, sem acréscimo.

Os visitantes abriram o placar logo no começo da partida, aos 4 minutos, com Wesley. Não demorou e Nathan, aos 6 minutos, empatou para o CAV com um belo gol. Depois de um primeiro tempo sem muita emoção, a Votuporanguense voltou para a etapa final disposta a mostrar serviço ao torcedor que compareceu em bom número na Arena.

O atacante Elvinho saiu do banco de reservas para aos 21 minutos virar a partida para o CAV. O volante Kléber foi outro que também deixou sua marca, aos 28. Ele ganhou na corrida do zagueiro do Cascavel e bateu colocado para ampliar: 3 a 1.

O técnico Ito Roque promoveu diversas alterações durante a partida, mas o CAV começou com: Gatti, Pacheco, Marcelo Godri, Marcão e Felipe Gregory; Xaves, Diogo Marzagão, Paulo Josué e Uálisson Pikachu; Nathan e Anderson Magrão.

O próximo jogo-treino da Votuporanguense será contra o Catanduvense no sábado (14). Já no dia 21, o Mirassol vem à Arena Plínio Marin para o último teste antes da estreia do CAV na Série A2, dia 28, contra o Água Santa, em casa. O público pagante na Arena foi de 420 torcedores para uma renda de R$ 4.420.