A expectativa é de que 30 duplas participem da competição nas quadras de saibro do Votuclube

publicado em 25/01/2017

Os professores Carneiro e Cal organizam a competição

Fábio Ferreira





Com a coordenação dos professores Cal e Carneiro, o Votuporanga Clube realiza nos próximos dias 17, 18 e 19 de fevereiro a 1ª Copa de Tênis A Joia de duplas. As inscrições no valor de R$30 estão abertas em três categorias: A, B e C. A expectativa é de que 30 duplas participem da competição nas quadras de saibro do Votuclube. Haverá troféus para campeão e vice de cada categoria.

De acordo com o professor Cal, que no próximo ano completa 30 anos nas quadras de tênis do VotuClube e é uma das referências da cidade na modalidade, o torneio também será de homenagens. A intenção é lembrar os esforços de antigos diretores do clube para o crescimento do tênis no Votuclube. Entre os homenageados estão Waldecy Bortoloti, Roma, Junior Pignatari, Micelli, entre outros.