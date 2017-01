Todos os gols do Tricolor Gaúcho foram marcados ainda no primeiro tempo da partida, na Arena Plínio Marin

publicado em 05/01/2017

Grêmio goleou o Auto Esporte e manteve liderança (Foto: Fábio Ferreira/A Cidade)

Fábio Ferreira

Líder absoluto do Grupo 01 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio não teve dificuldades para vencer o Auto Esporte, da Paraíba, por 4 a 0, na tarde desta quinta-feira (5), na Arena Plínio Marin. No início, a equipe do Auto Esporte até foi superior com mais chances de abrir o placar, mas a partir do primeiro gol, aos 26 minutos, o time de Porto Alegre dominou a partida.

Os gols dos gremistas foram marcados todos na etapa inicial: Pepê, aos 26 minutos, Patrick, aos 32, Gabriel Silva, aos 40, e novamente Patrick, aos 42. O Grêmio chega aos 6 pontos e lidera com tranquilidade o Grupo 01, que tem Votuporanguense, com 4 pontos, Auto Esporte, com 1 ponto, e o lanterna Brasília, sem pontuar na competição.

O próximo compromisso do Tricolor Gaúcho é diante da Votuporanguense, no sábado, às 11h, novamente com portões abertos na Arena Plínio Marin. Brasília e Auto Esporte se enfrentam antes, às 9h.