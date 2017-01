O goleiro chega ao CAV depois de um ano na base do Fluminense, em 2016.

publicado em 11/01/2017

Heitor será testado durante um mês no elenco do CAV (Fábio Ferreira/ A Cidade)

Fábio Ferreira





A novidade durante o treinamento da Votuporanguense, na tarde de ontem, no AABB, foi a presença do goleiro Heitor, de 19 anos, que ficará o período de um mês de teste com o elenco profissional. Com passagens pelas categorias de base de Mirassol (sub-15,17 e 20) e Rio Preto (sub-20 e Copa São Paulo 2016), o goleiro chega ao CAV depois de um ano na base do Fluminense, em 2016.