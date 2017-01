Equipe de Porto Alegre lidera o Grupo 01 da Copinha com 3 pontos

publicado em 03/01/2017

Grêmio não teve dificuldades para superar o Brasília (Foto; Fábio Ferreira/A Cidade)

Fábio Ferreira

No segundo jogo da 1ª rodada do Grupo 01 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe do Grêmio não teve grande dificuldade para derrotar a equipe do Brasília pelo placar de 3 a 1 na Arena Plínio Marin. Com um time de alta estatura, equipe de Porto Alegre manteve maior posse de bola durante todo o jogo.

Os gols do Grêmio saíram dos pés de Érick, aos 14 do primeiro tempo, Khevin, aos 17 do segundo tempo, e Dionathã, quase no final, aos 45.Pelo Brasília, Joel descontou aos 31 minutos da etapa final.