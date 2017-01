Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga convidou o mestre 6º Dan, Marcelo Ruhland, da Federação Kuk Sool Kwan, para graduação dos alunos da escolinha municipal

publicado em 09/01/2017

A Prefeitura de Votuporanga realizará, nos dias 20 a 22 deste mês, o exame de faixas para os alunos da escolinha municipal de taekwondo/hapkido, coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. De acordo com o secretário José Ricardo da Cunha, "para este evento, estaremos recebendo o mestre sexto dan Marcelo Ruhland, representante da Kuk Sool Kwan, órgão federativo na América Latina e em Portugal. Ele virá de São Paulo especialmente para aplicar o exame", informa.

Ainda segundo Cunha, 12 alunos vão participar dos exames, dos quais três buscam a faixa verde, enquanto os demais a faixa amarela. Na sexta-feira, dia 20, as qualificações serão das 17 às 21h; no sábado (21), das 13 às 20h; e no domingo (22), no período da manhã, até o meio-dia. O local escolhido foi a sala multiuso, existente no CSU. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria, pelo telefone 17 3426.1200.





O taekwondo/hapkido