A empresa responsável pelo curso é a Fundação Coaching

publicado em 11/01/2017

Encontros são realizados no alojamento da Arena Plínio Marin

Os atletas da Votuporanguense estão passando por um treinamento Coaching Ágape, para ajudar na parte psicológica em campo. A empresa responsável pelo curso é a Fundação Coaching.

Segundo o CEO, Rodrigo Vieira, o objetivo do Coaching Ágape é diminuir as interferências psicológicas negativas e potencializar as habilidades positivas, a fim de que cada atleta atinja sua alta performance e alcance o principal objetivo do CAV, que é o acesso a elite do Campeonato Paulista.