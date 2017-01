Em conversa com o A Cidade, o treinador avaliou sua equipe como um grupo forte, e pontuou os principais destaques individuais

publicado em 03/01/2017

Técnico Róbson Ferreira fala em estreia complicada contra Cavinho na Copa São Paulo

Fábio Ferreira





O adversário do Cavinho na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Auto Esporte, conta com uma parceria com clubes da Paraíba para jogar esta edição da Copinha. De acordo com o técnico Róbson Ferreira, o time é formado por uma seleção de garotos do Santa Cruz, Sousa e Miramar. Em conversa com o A Cidade, o treinador avaliou sua equipe como um grupo forte, e pontuou os principais destaques individuais.

“O conjunto é muito bom como um todo, mas como valores individuais destacaria o meia Arthur Diego e o lateral-direito Diego Inocêncio, que são jogadores que já atuam no profissional. O zagueiro Daniel, que tem passagem pelo Grêmio, e o volante Otávio são outros destaques deste grupo”, revelou o treinador.

Para o jogo de logo mais, às 14h, na Arena, diante do Cavinho, Róbson Ferreira espera uma partida complicada contra os donos da casa, o Cavinho. “A expectativa é de uma boa campanha para mostrar os valores que temos na Paraíba. Encarar o time da casa logo na estreia é complicado, já que o fator casa e motivacional pesam nessa hora. Mas fizemos uma boa preparação e esperamos fazer uma grande Copinha”.

A equipe do Auto Esporte realizou treino tático na manhã de ontem no campo do AABB e descansou no período da tarde. Sem mistérios, o time já está escalado pelo técnico Róbson Ferreira.