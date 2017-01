Às vésperas da estreia na Série A2, o zagueiro e capitão Marcelo Godri revela união e ansiedade para início da competição

publicado em 26/01/2017

O zagueiro Marcelo Godri é o homem de confiança do técnico Ito Roque na Votuporanguense

Fábio Ferreira





Para o capitão da Votuporanguense, o zaguei ro Marcelo Godri, a equipe da Alvinegra tem todos os ingredientes necessários para brigar pelo acesso à elite do estadual: “grupo unido e boa base mantida da Copa Paulista”. Com 29 anos e passagens por Corinthians, Bragantino, São Bernardo, Monte Azul e Taubaté, o camisa 3 conversou com a reportagem e fez uma análise do que esperar da participação do CAV nesta Série A2.

Natural de Blumenau-SC, Marcelo Godri chegou ao CAV sob a indicação do técnico Ito Roque para a disputa da Copa Paulista. Os dois já haviam trabalhado juntos na Série A2 de 2016 pelo Taubaté. Aliás, Marcelo Godri também era o homem de confiança de Ito Roque no Burro da Central. Esta será a quarta vez que o zagueiro disputa a competição. Antes do CAV, Godri jogou a Série A2 pelo São Bernardo, Monte Azul e Taubaté.

“Será uma competição de alto nível, mas confiamos no nosso elenco. É um time que manteve uma base da Copa Paulista e depois chegaram reforços escolhidos a dedo”, analisou o capitão. De acordo com Godri, a união do grupo tem fortalecido ainda mais o pensamento de fazer um bom estadual. “Está um clima de alegria, brincadeira, e muita amizade fora de campo. Na hora do jogo todo mundo se cobra para o melhor do time”, contou.

Questionado sobre falhas apresentadas pelo setor defensivo na derrota de 3 a 0 para o Mirassol, no último amistoso da pré-temporada, o zagueiro afirmou que tudo será corrigido e dividiu a responsabilidade com todo grupo. “Quando ganha, ganham todos. Quando perde, também perdemos todos. Aconteceram falhas, mas já nos falamos bastante sobre o jogo e agora valendo os 3 pontos será diferente”, garantiu.