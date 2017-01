Leandrinho também tem passagem pela Votuporanguense, quando o CAV sagrou-se campeão da Segundona de 2012

publicado em 18/01/2017

Leandrinho é o novo reforço do Comercial para a Série A3

O Comercial, de Ribeirão Preto, anunciou mais um reforço visando a estreia no Campeonato Paulista da Série A3. Trata-se do meia Leandrinho, de 30 anos. O jogador estava no Tupã, em 2016, e disputou o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Foram 18 jogos e sete gols. Leandrinho também tem passagem pela Votuporanguense, quando o CAV sagrou-se campeão da Segundona de 2012.





Mais reforços

A equipe ribeirão-pretana já anunciou quase duas dezenas de jogadores: o goleiro Cairo, os laterais Magalhães, Marquinhos e Bruno Gamboa, os zagueiros Thiago Viana, Danilo Costa, Rafael Moraes e Thiagão, os volantes Carlão, Igor Pimentel, Tabarana e Jhonata Alexandre e os atacantes Carlos Júnior, Pablo, Jairo e Cadu Baroni.