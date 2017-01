O próximo confronto do Cavinho é contra o Grêmio, no sábado, às 11h, na Arena

publicado em 05/01/2017

Melhor na primeira etapa, o Cavinho abriu o placar aos 33 minutos com o atacante Arílson (A Cidade/Fábio Ferreira)

Fábio Ferreira





Em jogo emocionante, o Cavinho venceu a primeira partida na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na tarde desta quinta-feira, na Arena Plínio Marin, ao bater o Brasília por 2 a 1, com gol do meia Juninho aos 52 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a Votuporanguense segue viva na competição com grandes chances de classificação na fase seguinte. O próximo confronto da Alvinegra é contra o Grêmio, no sábado, às 11h, na Arena.

Melhor na primeira etapa, o Cavinho abriu o placar aos 33 minutos com o atacante Arílson, que aproveitou falha do goleiro Fábio, após rebote em chute cruzado de Guilherme Índio. A equipe do técnico Emerson Matheus manteve a superioridade e não ampliou por falta de capricho.

Com 1 a 0 no placar, o Cavinho voltou para o segundo tempo com mais cautela e acabou recuando a equipe. Mais perigoso, o Brasília aos poucos foi gostando do jogo e ficando com maior posse de bola. Quando o jogo se encaminhava para um final feliz ao Cavinho, aos 39, Pedrinho, do Brasília, aproveitou belo contra-ataque e empatou ao driblar o goleiro Maicon.