Equipe do técnico Emerson Matheus jogou bem, criou oportunidades, mas não segurou a forte equipe do Grêmio na Arena

publicado em 07/01/2017

Cavinho perdeu para o Grêmio, mas classificou

Fábio Ferreira





Foi no sufoco e no limite, mas a Votuporanguense garantiu na manhã deste sábado, na Arena Plínio Marin, a classificação à fase de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Junior, mesmo após perder por 3 a 1 para o líder Grêmio, que segue 100% na competição. Com o resultado, o Cavinho garantiu a vice-liderança do Grupo 01 e agora aguarda o adversário da próxima fase, que sai do embolado Grupo 02, que tem Vila Nova-GO, Náutico-PE, Mirassol e Tanabi. O Grêmio passa com 100% na Arena em primeiro lugar e jogará a fase mata-mata em Votuporanga.

Em um primeiro tempo movimentado, o Grêmio precisou apenas de 9 minutos para abrir o placar com Jean Pyerre, que aproveitou bom cruzamento para estufar a rede. Atrás do placar, o Cavinho melhorou e levou perigo ao gol dos gaúchos. O empate só não veio porque Phelipe, goleiro do Grêmio, estava em uma manhã inspirada. Arílson e Juninho esbarraram em ótimas defesas do camisa 1.

E se a Votuporanguense não soube aproveitar as boas chances criadas, o Grêmio, antes do fim da primeira etapa, jogou um balde de água fria no ímpeto do Cavinho. Em lance de contra-ataque, Nikolas cortou o zagueiro da Alvinegra e bateu rasteiro da entrada da área para ampliar: Grêmio 2 a 0.

Na volta do segundo tempo, os dois treinadores mantiveram as mesmas equipes. Com um ritmo mais lento, a partida tomou proporção de "jogo de compadre", já que mais um gol dos gremistas eliminaria o Cavinho e classificaria o Auto Esporte-PB, que mais cedo, às 9h, bateu o Brasília por 2 a 0. Por isso, aos 12 minutos,o técnico Emerson Matheus tirou os dois atacantes de campo, Índio e Arílson, e colocou Gabriel e Luís Eduardo.

Tentando um gol para aliviar a pressão, o Cavinho surpreendeu aos 24 minutos e depois de belo lançamento, João Calil ganhou na corrida do zagueiro gremista e teve classe para descontar o placar para a Alvinegra: 2 a 1. Foi o primeiro gol que a equipe Gaúcha tomou nesta Copinha até aqui.

Depois do gol, o técnico Beto de Almeida, do Grêmio, iniciou uma série de alterações para promover a entrada de jogadores titulares que estavam sendo poupados para a partida. Foi quando Pepê, aos 30 minutos, se jogou na frente da bola em um lance de chutão da zaga Alvinegra e ficou com a bola cara a cara com o goleiro Maicon. O gremista teve tranquilidade para tocar de lado e ampliar o placar, para desespero dos torcedores na Arena Plínio Marin.