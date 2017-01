Equipe encarou o adversário de igual para igual no primeiro tempo, mas cometeu pênalti infantil no início da etapa final

publicado em 10/01/2017

Em jogo muito disputado, Cavinho não segurou o ataque do Timbu no segundo tempo (Fábio Ferreira/ A Cidade)

Fábio Ferreira





A Votuporanguense encarou o Náutico-PE, na tarde de ontem, em Tanabi, pela primeira fase do mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e foi eliminada da competição ao perder por 2 a 0, no estádio Alberto Victolo. Os gols do time pernambucano saíram todos no segundo tempo. O Náutico-PE segue adiante e, agora, enfrenta o Mirassol na próxima fase, na quinta-feira, às 16h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.





O jogo

O Cavinho entrou em campo com a mesma formação que jogou toda a primeira fase, exceto pela entrada de Gustavo Oliveira, no lugar do zagueiro Tiago, expulso contra o Grêmio. Apesar da boa vontade de ambas as equipes, o primeiro tempo foi de um jogo morno e sem muita emoção. Os goleiros Sérgio, do Timbu, e Maicon, da Alvinegra, praticamente assistiram à partida sem sujar o uniforme. O Cavinho até chegou a ter mais volume de jogo, mas a bola pouco chegou para o camisa 9 Guilherme Índio, que ficou isolado na frente.

Na volta do intervalo, o técnico Emerson Matheus não mexeu e manteve o mesmo time do primeiro tempo. Mas, após salvar uma bola em cima da linha, aos 13 minutos, a zaga do Cavinho falhou ao cometer falta infantil dentro da área. O atacante Erick aproveitou o pênalti e bateu rasteiro no canto direito para abrir o placar em Tanabi: 1 a 0 Náutico. Logo após o gol, o técnico Emerson Matheus não esperou mito tempo e lançou o Cavinho ao ataque para tentar buscar a igualdade no marcador, o que no mínimo levaria a partida para as penalidades.

Enquanto o CAV buscava o empate desesperadamente, o Náutico, superior em campo, aproveitou nova falha da zaga para ampliar. Novamente Erick, aos 26 minutos, completou cruzamento da direita e fuzilou o gol de Maicon para anotar 2 a 0 para o Timbu. Com o placar a favor, o Náutico apenas tocou a bola de lado até o apito final da classificação.