Equipe do técnico Emerson Matheus enfrenta o adversário, às 16h, em Tanabi, com transmissão ao vivo da Rádio Cidade AM 1190

publicado em 09/01/2017

Cavinho encara o Náutico para seguir adiante na competição (Foto: Fábio Ferreira/A Cidade)

Esta é a segunda participação do Clube Atlético Votuporanguense na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2015, o Cavinho participou pela primeira vez da competição e não avançou a fase de mata-mata. A equipe do técnico Emerson Matheus se classificou após um empate contra o Auto Esporte-PB, vitória, no último minuto, contra o Brasília, e uma derrota por 3 a 1 para o Grêmio.

Depois da classificação como vice-líder do Grupo 01, o Cavinho inicia nesta segunda-feira (9) sua caminhada na fase mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do Náutico, em Tanabi, às 16h, no estádio Alberto Victolo. No mesmo horário, o líder do Grupo 01, o Grêmio encara o Mirassol na Arena Plínio Marin. Os dois jogos terão portões abertos e transmissão ao vivo da Rádio Cidade AM 1190 - www.radiocidade1190.com.br.