Vice-líder do Grupo 01, Votuporanguense tem chance enorme de avançar na Copinha mesmo com derrota na manhã de hoje

publicado em 07/01/2017

Cavinho encara líder Grêmio e quer vitória para permanecer na Arena na próxima fase

Fábio Ferreira





Só uma tragédia tira a vaga da Votuporanguense na pró xima fase mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na vice-liderança do Grupo 01, com 4 pontos, a equipe do técnico Emerson Matheus encerra a fase de grupos hoje, às 11h, na Arena Plínio Marin, diante do líder Grêmio, único time 100% em Votuporanga. Um empate é o suficiente para o Cavinho avançar. Mesmo em caso de derrota, somente uma combinação de resultado e um grande saldo de gols tira a Votuporanguense da fase seguinte.

Para a partida, o técnico Emerson Matheus adiantou que manterá o mesmo time que começou contra o Brasília, com João Calil novamente na vaga de Fernando, no meio de campo. A única mudança será no banco de reservas. O treinador leva para o jogo três atletas diferentes para terem a oportunidade de vivenciar a Copinha.

Sobre enfrentar o único time 100% do Grupo 01, o técnico da Alvinegra não poupou elogios aos gaúchos. “É uma equipe muito forte, de um time que sempre faz um trabalho de base muito profissional. Os resultados, duas vitórias com uma margem de gols tranquila, provam toda a força desse time. Será um jogo muito difícil, como foi os outros dois até aqui”.

Emerson Matheus também avaliou o momento do Cavinho como de ascensão na competição. Até aqui o time empatou com o Auto Esporte-PB em 1 a 1, e venceu o Brasília, no último minuto, por 2 a 1. “Apesar do placar apertado na estreia, perdemos muitos gols. Já no jogo contra o Brasília, penso que dominamos a partida e tivemos várias oportunidades de construir um placar elástico. Esperamos, agora, que estejamos em uma manhã melhor em termos de conclusão a gol”, analisou.

Mesmo com chance de classificar em caso de derrota, o comandante da Alvinegra fez questão de frisar que a equipe vai em busca da liderança do grupo. “Pode ser que mesmo antes do jogo já estejamos classificados, mas independente disso vamos brigar pelo primeiro lugar para continuarmos jogando na Arena, com o apoio da nossa torcida”.

Próxima fase

Caso a Votuporanguense avance como 2ª colocada do Grupo 01, a equipe irá jogar a fase seguinte em Tanabi, contra o líder do Grupo 02, que está neste momento indefinido com Vila Nova-GO, com 4 pontos, Náutico-PE, com 3 pontos, Mirassol, com 3 pontos, e Tanabi na lanterna, com apenas 1 ponto. Na terceira e última rodada, Vila Nova e Mirassol se enfrentam, e o Tanabi encara o Náutico.