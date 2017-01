O Cavinho, que joga hoje às 14h, integra o Grupo 01 da competição ao lado de Auto Esporte-PB, Brasília-DF e Grêmio-RS

publicado em 03/01/2017

Técnico Emerson Matheus tem escalação definida e está confiante para estreia de hoje

Da redação





A equipe sub-19 da Votuporanguense inicia nesta terça-feira (3) contra o Auto Esporte, da Paraíba, às 14h, com portões abertos na Arena Plínio Marin, a sua caminhada no torneio mais tradicional de categoria de base do mundo: a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cavinho integra o Grupo 01 da competição ao lado de Auto Esporte-PB, Brasília-DF e Grêmio-RS. Os dois melhores times avançam à fase seguinte. A Rádio Cidade AM 1190 fará transmissão de todos os jogos.

Para a partida de estreia, o técnico do Cavinho, Emerson Matheus, está confiante e desde a semana passada tem a equipe definida para o confronto. De acordo com o treinador, a Votuporanguense da estreia começa com: Maicon; Geroto, Careca, Thiago e Luis Fernando; Ismael, Fernando, Juninho e Vitor Maranhão; Guilherme Índio e Arílson. O Cavinho realizou o último treino na manhã de ontem no campo do Clube dos 40 e folgou no período da tarde.

As principais esperança de gols do Cavinho estão nos pés dos dois jogadores que fizeram parte do elenco profissional na Copa Paulista e mantém contrato com o CAV para a disputa da Série A2: o meia Juninho e o atacante Guilherme Índio.

Cidade-sede

Esta é a segunda vez que o município sedia a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro torneio em Votuporanga foi realizado em 2014. Naquela edição, faziam parte do grupo do CAV: Ferroviária (SP), Figueirense (SC) e Paysandu (PA). Com uma vitória, um empate e uma derrota, o Cavinho ficou em 3º do grupo e não se classificou para a fase seguinte.

O secretário de Esporte e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, destacou os benefícios da competição na cidade. “Sabemos da importância de sediar um grupo. A torcida pode acompanhar jogos de muita qualidade, vibrando com a Votuporanguense e dando boas-vindas para outros times. Janeiro é um mês de poucas atividades esportivas e a Copinha vem agregar ao município”, disse.





Congresso

O Congresso Técnico da 48ª Copa São Paulo Júnior foi realizado na tarde de ontem, na sala do cinema cultural, no Centro de Cultura e Turismo. Durante a abertura, o prefeito João Dado deu boas-vindas aos representantes das delegações participantes e ressaltou a intenção de utilizar o esporte como ferramenta de inclusão.

Ele assegurou que implantará núcleos de iniciação esportiva nas escolas para que, no contraturno, os alunos da rede municipal possam praticar diversas modalidades. “Por isso, ser sede de uma competição tradicional, que é a Copa São Paulo, é muito importante e vem de encontro à nossa intenção de formar uma geração de esportistas”, declarou.

Dado ainda agradeceu o presidente do CAV, Marcelo Stringari, diretores e investidores do CAV, pelo trabalho realizado em prol do esporte profissional. “Vocês fazem um trabalho maravilhoso e que tem servido para colocar Votuporanga em evidência; sabemos que é uma tarefa muito difícil, mas a competência e o profissionalismo tem possibilitado bons frutos”, afirmou.





Copinha

Neste ano, a Copinha terá 120 clubes, divididos em 30 grupos de quatro participantes. Os dois melhores de cada grupo avançam para as etapas eliminatórias. Dos 60 times classificados, sobram 30, e os 15 vencedores irão para as oitavas de final junto com o eliminado de melhor campanha – que ganha sobrevida.