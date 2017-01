Técnico Ito Roque confirmou que irá testar uma nova formação durante partida amistosa no sábado, às 10h, no CT do Bolão

publicado em 11/01/2017

CAV retornou aos treinos no AABB depois da vitória em jogo-treino contra o Cascavel (Fábio Ferreira/ A Cidade)

Depois da vitória no jogo- treino diante do Cascavel- PR, na Arena Plínio Marin, o elenco profissional do CAV retornou aos treinamentos na tarde de ontem, no AABB, já visando o próximo teste contra o Catanduvense, da Série A3, no sábado, às 10h, no CT do Bolão, em Mirassol. Para o confronto, o técnico Ito Roque confirmou que haverá alterações na equipe.

Segundo o treinador, a intenção é manter a mesma forma de jogar, mas observando outras situações de jogo da equipe. “Ainda não sei ao certo quem entra e quem sai, mas vamos procurar testar vários encaixes com jogadores diferentes. De repente deixando o time a princípio com mais mobilidade sem um atacante fixo, e depois podemos retornar esse atacante fixo na frente”, explicou.

Com a equipe em pré-temporada há quase um mês, Ito Roque destacou a evolução em aspectos físico, tático e técnico do elenco da Alvinegra. Ele cobra agora uma maior movimentação para os atacantes: “agora, vamos tentar evoluir principalmente no setor ofensivo”.





Reforços

Sobre reforços, o técnico Ito Roque afirmou que o grupo que deve começar o Campeonato Paulista da Série A2 está praticamente fechado, mas ele aguada, dentro das possibilidades financeiras do clube, a vinda de um lateral-esquerdo de origem e mais um goleiro.

“A gente tem conversado neste sentido, já que hoje estas peças são prioridade. Mas, entendemos as dificuldades financeiras da diretoria para acertarmos com reforços”. Atualmente, o elenco do CAV conta com 24 jogadores. A Federação Paulista de Futebol permite a inscrição de até 28 atletas para a Série A2.





Treinos