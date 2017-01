Apenas o atacante Makanaki está em tratamento no Departamento Médico do clube, mas deve ser liberado já na próxima semana

publicado em 18/01/2017

O fisioterapeuta Danilo Lima comemora o fato do Departamento Médico estar vazio ( Fábio Ferreira/ A Cidade)

Fábio Ferreira





O Campeonato Paulista da Série A2 ainda nem come çou e a Votuporanguense já tem o que comemorar. Em termos de lesões, segundo o fisioterapeuta Danilo Lima, este já é o melhor ano de pré-temporada do clube com o Departamento Médico (DM) praticamente vazio. Em tratamento, apenas o atacante Makanaki, mas que já faz trabalho de fortalecimento e deve estar liberado para a estreia, dia 28, contra o Água Santa.

“Por enquanto é a melhor pré-temporada em questão de lesões. O resultado para isto é que estamos fazendo um equilíbrio importante de treinamento com repouso e suplementação alimentar. É um trabalho preventivo de lesões que desenvolvemos junto com a coordenação do Jean Cova na preparação física para evitar perdas de atletas perto do início da competição”, comentou Danilo Lima, fisioterapeuta do clube e responsável pelo DM.

O fisioterapeuta também explicou a situação do único atleta da Alvinegra em tratamento no DM, o atacante Makanaki. “Ele teve um edema muscular na coxa direita. Não é uma lesão grave, mas requer cuidados. Temos que comemorar que nesta preparação para a A2 não tivemos nada de estiramento e rupturas de fibras musculares”. Segundo o fisioterapeuta, Makanaki já realiza trabalho de fortalecimento muscular separado e deve voltar a treinar com o grupo na semana que vem.