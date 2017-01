O jogo-treino contra a Catanduvense foi disputado o CT do Bolão, em Mirassol; técnico Ito Roque fez muitos testes

publicado em 14/01/2017

A partida foi oportunidade para o técnico Ito Roque fazer vários testes no time (Foto: Rafael do Nascimento)

Daniel Castro

Daniel Castro





O Clube Atlético Votuporanguense fez na manhã de hoje mais um teste preparatório para a Série A2 do Campeonato Paulista. O jogo-treino contra a Catanduvense foi disputado o CT do Bolão, em Mirassol, às 10h, e terminou com o placar de 3 a 2 para o time de Catanduva.

A partida foi uma boa oportunidade para o técnico da Alvinegra, Ito Roque, fazer experiências no time. O jogo foi disputado em três tempos de 30 minutos cada, e o treinador mexeu bastante na equipe.

O primeiro gol do amistoso foi marcado pelo camisa 9 da Catanduvense, Renato, ainda na primeira etapa. Marcão, que veste a 23, empatou. Não aconteceram gols no segundo tempo. Já no terceiro, Mateus, número 23, fez mais uma para a equipe de Catanduva. Cavalo, camisa 21, voltou a empatar. Por fim, Renato, que usou a 22, fez o gol da vitória da Catanduvense.

A Alvinegra começou o jogo com Gatti; Pacheco, Marcelo Godri, Marcão e Felipe Grégory; Xaves, Diogo Marzagão, Elvinho e Palo Josué; Jean Carlos e Nathan. Na segunda etapa, Ito Roque fez mudanças. Entraram Gatti; Douglas, Willyan, Marcão e Souza; Arthur, Kleber e Elvinho; Thiago Miracema, Anderson Magrão e Uálisson Pikachu. No último tempo, começaram jogando: Paulo Roberto; Pacheco, Marcelo Godri, Willyan e Felipe Grégory; Xaves, Diogo Marzagão, Deijair e Paulo José; Anderson Cavalo e Uálisson Pikachu.