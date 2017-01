O time que começou diante do Mirassol deverá ser mantida contra o Água Santa

publicado em 24/01/2017

Elenco realiza bateria de treinos até sexta-feira já visando a estreia contra o Água Santa, no sábado, às 16h, em casa

Fábio Ferreira





A cinco dias da estreia no Campeonato Paulista da Série A2, no sábado, às 16h, contra o Água Santa, na Arena Plínio Marin, o elenco da Votuporanguense tem semana decisiva de treinos táticos e técnicos sob o comando do técnico Ito Roque. Depois da derrota no amistoso contra o Mirassol por 3 a 0, o técnico faz os últimos ajustes antes do começo na competição. O time que começou diante do Mirassol deverá ser mantida contra o Água Santa.

A reta final de treinos do CAV começou no período da tarde de ontem na Arena. O elenco fez um trabalho físico sob supervisão do preparador Jean Cova. Para hoje está previsto treino físico na academia de manhã e treino técnico à tarde. A partir de amanhã até sexta-feira estão programados ainda mais três treinos táticos em um período. No sábado, dia da estreia, os não relacionados fazem treino físico de manhã e os selecionados para o jogo ficam concentrados.

De acordo com o técnico Ito Roque, o momento é de corrigir os erros e se possível treinar o máximo possível na Arena. “É uma semana decisiva para começarmos com o pé direito na competição. Vamos tentar treinar o máximo possível na Arena para que o elenco acostume com o campo e saiba todos os atalhos para tirarmos vantagem de jogar em casa”, analisou.





DM

Com o retorno do atacante Makanaki as atividades, o Departamento Médico (DM) do clube está vazio. Até o momento, o técnico Ito Roque tem todo o elenco à disposição para a partida contra o Água Santa.





