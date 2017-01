Fábio Ferreira

Logo no início do jogo o CAV quase abriu o placar após cruzamento de Nathan e forte cabeçada do meia Paulo Josué, que esbarrou na bela defesa do goleiro Vagner. Mas, aos 25, veio a resposta do Mirassol, que abriu o placar com o atacante Wellington Junior. O camisa 11 invadiu a área pela lateral e bateu forte cruzado.

Na volta do intervalo, o Mirassol voltou com duas alterações: Xuxa no lugar de Carlos Alberto e Raul na vaga de Rodrigo Biro. O CAV manteve o mesmo time. Com mais ímpeto ofensivo, logo aos 5 minutos, Wellington Junior fez lindo corta luz que deixou Xuxa na cara do gol para ampliar o placar após chute rasteiro.

Enquanto o Mirassol dominava a partida com maior posse de bola, o setor defensivo do CAV parecia perdido. Foi quando aos 30 minutos, Mário Sérgio cruzou para o atacante Gustavo ampliar: 3 a 0 para o Mirassol.

No fim, o técnico Ito Roque exaltou a forte equipe do Mirassol e afirmou que agora a equipe tem a semana cheia para trabalhar antes da estreia contra o Água Santa. Dos quatro jogos da pré-temporada, o CAV venceu o Cascavel-PR (3x1) e o Costa Rica-MS (3x1), e perdeu para Catanduvense (2x3) e Mirassol (0x3)