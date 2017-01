O Clube Atlético Votuporanguense jogará nove partidas em casa na Série A2

publicado em 15/01/2017

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Foram divulgados ontem os horários dos jogos do Clube Atlético Votuporanguense do Campeonato Paulista da Séria A2. A estreia será às 16h do dia 28 (sábado), na Arena Plínio Marin, contra o Água Santa.

A Alvinegra vai disputar 19 jogos na primeira fase, em turno único, sendo nove partidas dentro de casa e 10 fora. Classificam-se para a segunda fase apenas quatro equipes, e as duas que vão para a grande final conquistam o acesso para a primeira divisão do futebol paulista.

Equipes de renome no Estado de São Paulo visitam Votuporanga, como o Guarani, na décima rodada, o Mogi Mirim na décima-quinta e o Oeste de Itápolis na sétima rodada. A partida contra o Bugre será às 15h.