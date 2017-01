A Alvinegra segue em busca de um lateral-esquerdo para encerrar esta primeira fase de contratações

publicado em 03/01/2017

No próximo domingo (8), às 16h, o CAV encara o Cascavel, do Paraná, em um jogo-treino na Arena Plínio Marin

Fábio Ferreira





O elenco profissional da Votuporanguense se reapresentou ontem ao técnico Ito Roque após o período de folga para as festas de Ano Novo. Sob a supervisão do preparador físico Jean Cova, os atletas realizaram um treino físico no período da tarde. No próximo domingo (8), às 16h, o CAV encara o Cascavel, do Paraná, em um jogo-treino na Arena Plínio Marin. A diretoria do clube estipulou o valor de R$ 10 para os torcedores que quiserem acompanhar o teste. Mulheres e crianças até 12 anos não pagam. Será liberado apenas a arquibancada lateral para os torcedores.

O último teste antes da estreia na Série A2, no dia 28, contra o Água Santa, em casa, será diante do Mirassol em amistoso realizado no dia 21, sábado, às 16h, também na Arena Plínio Marin. Para o amistoso também será cobrado ingressos no valor de R$ 10, com isenção para mulheres e crianças até 12 anos. Vale lembrar que antes, no dia 14, a Alvinegra vai a Catanduva para testar o elenco contra a Catanduvense em mais um jogo-treino.

O presidente da Votu-poranguense, Marcelo Stringari, explicou que a cobrança de ingressos para os testes irão ajudar o clube a custear a vinda das equipes do Cascavel e do Mirassol. “Precisamos levantar dinheiro para pagar as despesas de almoço e transporte que estes times terão. O combinado para eles virem jogar aqui é este custeio de despesas”.

O dirigente afirmou que os adversários escolhidos são de grande qualidade para testar o elenco da Alvinegra antes do início da Série A2. “O Cascavel disputa a primeira divisão do Paraná e o Mirassol está no Paulistão. São equipes de alto nível técnico e importantes testes para nós medirmos a qualidade do nosso elenco”.

De acordo com o presidente, todos os jogadores se reapresentaram normalmente. Marcelo Stringari também destacou que todos os atletas voltaram em condição de jogo e o Departamento Médico do clube está vazio. No cronograma de atividades do CAV para hoje está previsto um treino tático no campo de Floreal na parte da manhã e folga à tarde para os atletas acompanharem a estreia do Cavinho na Copinha.





Reforços