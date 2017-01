A equipe do Distrito Federal não conquistou pontos, portanto está eliminada da competição

publicado em 07/01/2017

A equipe do Auto Esporte ainda sonha com a classificação

Daniel Castro

O jogo que antecede Clube Atlético Votuporanguense e Grêmio, na manhã de hoje, é a partida entre Brasília e Auto Esporte-PB, duelo marcado para as 9h, na Arena Plínio Marin.

A equipe do Distrito Federal não conquistou pontos, portanto está eliminada da competição. Já o Auto Esporte, com um ponto, ainda tem chances de classificação, porém depende do resultado de CAV e Grêmio.