Alvinegra segurou a pressão do Água Santa até os 42 minutos do segundo tempo, quando Gabriel Duarte fez o único gol da partida

publicado em 28/01/2017

Pressionado no fim, o CAV segurou o empate (foto: Elton Capozi/A Cidade)

Fábio Ferreira

Sob uma forte chuva no segundo tempo, a Votuporanguense estreou no Campeonato Paulista da Série A2, na tarde deste sábado, e perdeu para o Água Santa por 1 a 0, com um gol de Gabriel Duarte aos 42 minutos. Na próxima quarta-feira, pela segunda rodada, a Alvinegra encara o São Caetano fora de casa.

Sem Paulo Josué, contundido, o técnico Ito Roque optou pela entrada do volante Kléber ao lado de Elvinho, Xaves e Marzagão no meio de campo da Alvinegra. E foram os visitantes que começaram melhor O Água Santa dominou o jogo nos primeiros 15 minutos. O primeiro chute do CAV ao gol do adversário aconteceu somente aos 19 minutos, mas sem perigo com Jean Carlos de muito longe. O camisa 9 da Alvinegra teve melhor chance cinco minutos depois, da entrada área, mas isolou por cima do gol.

A melhor chance da primeira etapa foi do Água Santa, quando aos 28 minutos a equipe do técnico Jorginho desperdiçou oportunidade incrível. Após lançamento, a zaga do CAV parou pedindo impedimento, que não foi marcado, e Jader errou cabeçada embaixo da trave de Gatti. E foi só no primeiro tempo.

Para o segundo tempo, as duas equipes voltaram sem alteração. Logo aos 10 minutos uma forte chuva caiu sobre a Arena Plínio Marin e o jogo mudou as características. Com o campo encharcado, os dois times passaram a apostar na bola alçada a área. E as melhores chances de abrir o placar seguiram pelo lado do Água Santa. Jhonnathan, de fora da área, e Julinho, de falta, quase marcaram.