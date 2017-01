O baixo público só não foi pior que a estreia em casa contra a Santacruzense, pela 2ª rodada da Série A3 de 2015

publicado em 31/01/2017

O melhor público da Alvinegra em estreias aconteceu justamente no primeiro jogo do clube na Série A2 de 2016

Fábio Ferreira





Desde que o Clube Atlético Votuporanguense começou a disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, em 2010, a estreia em casa na Série A2 contra o Água Santa, no último sábado, foi o segundo pior público da história do CAV em estreias como mandante. Apenas 818 ingressos foram vendidos para o jogo entre Votuporanguense e Água Santa. O baixo público só não foi pior que a estreia em casa contra a Santacruzense, pela 2ª rodada da Série A3 de 2015, quando só 594 ingressos foram vendidos.

Segundo estatísticas da Federação Paulista de Futebol, o melhor público da Alvinegra em estreias aconteceu justamente no primeiro jogo do clube na Série A2 de 2016. Este era também o primeiro jogo oficial da recente inaugurada Arena Plínio Marin. No empate em 0 a 0 entre CAV e Marília, 2.614 ingressos foram vendidos. A renda de R$ 48.795,00 é a melhor já obtida pelo CAV em estreias. Aliás, muito superior aos R$ 17.280,00 do último sábado.

O segundo melhor público em estreias da Alvinegra no Campeonato Paulista também ocorreu contra o Marília, mas no antigo Estádio Plínio Marin. Na estreia com empate de 1 a 1 na Série A3, em 2015, o municipal recebeu um público de 2.185 pagantes para uma renda de R$ 26.620,00. Vale ressaltar que na época os valores dos ingressos eram de R$ 20 e R$ 10. Atualmente, na Arena, os ingressos são comercializados a R$ 30 e R$ 15.