publicado em 16/01/2026

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga arrecadou mais de R$ 5 milhões com multas aplicadas pela Secretaria Municipal de Trânsito. O montante foi obtido a partir das autuações registradas ao longo do ano passado.Conforme apurou a reportagem do jornal A Cidade junto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, somente os radares em funcionamento em Votuporanga registraram 15.121 infrações durante todo o ano passado.Os radares com mais multas registradas e com menos infrações ficam no mesmo cruzamento. O que mais multou motoristas está localizado na rua Bahia, no cruzamento com a rua Rio de Janeiro, responsável por 1.633 autuações no período analisado. No mesmo ponto, o equipamento com menor número de registros de infrações em 2025 fica localizado na rua Rio de Janeiro, no cruzamento com a rua Bahia, com 49 multas contabilizadas.De acordo com os dados oficiais, o município arrecadou exatamente R$ 5.194.553,14 com as multas aplicadas. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança informou que os recursos seguem o que determina o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 875, de 2021, que estabelecem a aplicação integral dos valores em ações voltadas à mobilidade urbana e à segurança viária. “Os recursos são aplicados em sinalização viária (pintura e emplacamento), engenharia de tráfego e de campo (recapeamento asfáltico), policiamento e fiscalização e educação para o trânsito”, explicou a pasta.Atualmente, Votuporanga conta com 24 radares de fiscalização eletrônica distribuídos pela cidade. Ainda segundo a Secretaria de Trânsito, está prevista a instalação de um novo equipamento tecnológico, um radar de faixa de pedestres, que será implantado na lombofaixa da Avenida da Saudade, em frente ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME). O dispositivo irá autuar veículos que não respeitarem a preferência dos pedestres na travessia.