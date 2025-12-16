O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcelo Zeitune, afirmou ao A Cidade que um novo projeto será apresentado

publicado em 17/12/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDiante do impasse, a Prefeitura de Votuporanga deve procurar outra alternativa para garantir o funcionamento da Área Azul. Procurado pelo, o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcelo Zeitune, afirmou que um novo projeto deve ser apresentado na Câmara Municipal no início de 2026.Marcelo destacou a importância do estacionamento rotativo para a dinâmica econômica da região central da cidade. Segundo ele, o sistema contribui diretamente para a rotatividade de vagas, favorecendo o acesso de consumidores ao comércio local, especialmente diante da concorrência crescente do comércio eletrônico.“O sistema rotativo pago, conhecido como Área Azul, é muito importante para o comércio de uma cidade, especialmente hoje, quando existe uma concorrência muito forte com o comércio pela internet, o e-commerce. O comércio da cidade está preparado para atender o consumidor nas suas necessidades básicas, como alimentação e vestuário, mas também naquela necessidade imediata, do item que falta e que a pessoa precisa na hora. O estacionamento contribui demais para que isso aconteça”, disse.Zeitune destacou ainda que a administração municipal está aberta a ajustes no modelo proposto. “Nós estamos sempre abertos a melhorar a legislação. Se existe algo que pode ser aperfeiçoado, com muita humildade, vamos melhorar e construir uma lei ainda melhor”, declarou.Para ele, a rejeição do projeto neste momento não encerra o debate. “Se a apreciação agora não foi positiva, tenho certeza de que, com mais compreensão e entendendo a importância do sistema para o comércio de Votuporanga, isso pode avançar”, completou.O secretário também reconheceu o impacto social causado pela impossibilidade de o Centro Social continuar operando a Área Azul. “O Centro Social esteve por 25 anos à frente do serviço, e isso, claro, gera comoção. Mas, em termos de legalidade, não é mais possível que ele continue comandando a Área Azul”, explicou.Diante do impasse, Zeitune afirmou que a Prefeitura pretende intensificar o diálogo com o Legislativo. “Estamos à disposição para conversar com tranquilidade, entender as preocupações, discutir as mudanças necessárias e construir uma legislação junto com a Câmara Municipal”, afirmou. Segundo ele, o objetivo é garantir “um comércio forte, organizado e ordenado na cidade de Votuporanga”.De acordo com o secretário, a expectativa da administração municipal é apresentar um novo projeto no início de 2026, na tentativa de assegurar uma solução definitiva para o estacionamento rotativo no município.