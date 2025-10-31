UDEMO realiza confraternização e homenageia associados

publicado em 01/11/2025

UDEMO realiza confraternização e homenageia associados (Foto: Udemo)

Na noite do último dia 24 de outubro, a presidente da UDEMO – Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, Paula Vasquez, reuniu seus associados em uma grande festa de confraternização.A noite foi marcada por um delicioso jantar oferecido pela associação, acompanhado de boa música, alegria e descontração entre os presentes.Durante o evento, houve também um momento especial de homenagens aos associados que alcançaram a tão sonhada aposentadoria, em reconhecimento aos anos de dedicação e compromisso com a educação pública.Entre os convidados, destacaram-se a presença do presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel Davi, e a representação do Poder Executivo, feita pelo vereador Osmair Ferrari. A solenidade contou ainda com a participação de autoridades locais e representantes de entidades de Fernandópolis, tornando a noite ainda mais significativa.O presidente da UDEMO Central, professor Francisco Antônio Poli, e sua esposa Ana Cristina também estiveram presentes, prestigiando e apoiando o trabalho desenvolvido pelo escritório de Votuporanga.As homenagens foram encerradas com a tão esperada fala do presidente Francisco Poli, que expressou seu reconhecimento e gratidão aos profissionais homenageados.Os homenageados da noite foram Carlos Antônio Cabral, da Diretoria de Fernandópolis, e Maria Odete, do município de Riolândia – Diretoria de Votuporanga.Parabéns a todos os envolvidos por organizarem um evento que proporcionou momentos de confraternização, valorização e reconhecimento aos profissionais do magistério!