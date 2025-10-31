UDEMO realiza confraternização e homenageia associados (Foto: Udemo)
Na noite do último dia 24 de outubro, a presidente da UDEMO – Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, Paula Vasquez, reuniu seus associados em uma grande festa de confraternização.
A noite foi marcada por um delicioso jantar oferecido pela associação, acompanhado de boa música, alegria e descontração entre os presentes.
Durante o evento, houve também um momento especial de homenagens aos associados que alcançaram a tão sonhada aposentadoria, em reconhecimento aos anos de dedicação e compromisso com a educação pública.
Entre os convidados, destacaram-se a presença do presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel Davi, e a representação do Poder Executivo, feita pelo vereador Osmair Ferrari. A solenidade contou ainda com a participação de autoridades locais e representantes de entidades de Fernandópolis, tornando a noite ainda mais significativa.
O presidente da UDEMO Central, professor Francisco Antônio Poli, e sua esposa Ana Cristina também estiveram presentes, prestigiando e apoiando o trabalho desenvolvido pelo escritório de Votuporanga.
As homenagens foram encerradas com a tão esperada fala do presidente Francisco Poli, que expressou seu reconhecimento e gratidão aos profissionais homenageados.
Os homenageados da noite foram Carlos Antônio Cabral, da Diretoria de Fernandópolis, e Maria Odete, do município de Riolândia – Diretoria de Votuporanga.
Parabéns a todos os envolvidos por organizarem um evento que proporcionou momentos de confraternização, valorização e reconhecimento aos profissionais do magistério!