Diocese celebra 9 anos de instalação com inauguração da sede administrativa

publicado em 01/11/2025

Instalada no dia 22 de outubro de 2016 com a posse do primeiro Bispo, Dom Moacir Aparecido de Freitas, o dia de 22 de outubro de 2025 foi uma data ainda mais significativa para a história da Diocese de Votuporanga. Na celebração dos nove anos, um passo fundamental é dado: a Cúria Diocesana – sede administrativa da Diocese, é inaugurada, juntamente da Missa de dedicação da Capela do prédio.O momento contou com a presença dos padres, diáconos permanentes, seminaristas e religiosas da Diocese, assim como, convidados que participaram do processo de construção da Cúria, autoridades civis, imprensa e Bispos e padres da nova província. Entre os Bispos estavam Dom Antônio Emídio Vilar (Arcebispo de São José do Rio Preto), Dom José Reginaldo Andrietta (Bispo de Jales) e Dom José Benedito Cardoso (Bispo de Catanduva).O rito iniciou fora da Capela, que está no centro da construção. Ali, Dom Moacir recebeu as chaves. Posteriormente, foram lidas as mensagens de Dom Giambattista Diquattro (Núncio Apostólico do Brasil) e de Dom Odilo Pedro Scherer (Arcebispo e Cardeal de São Paulo). Já no interior da Capela, o espaço e toda a Cúria foram aspergidos, em sinal de penitência e em memória do batismo, purificando as paredes da nova igreja e o novo altar.Na continuidade, aconteceu o rito de dedicação e unção. Em virtude da unção, o altar torna-se símbolo de Cristo, que é o “Ungido” por excelência e assim é chamado. A Unção da igreja significa que, toda inteira e para sempre, está consagrada ao culto cristão. Em seguida, o incenso é queimado sobre o altar, simbolizando o sacrifício de Cristo, que aí se perpetua no ministério, exprime também que as orações dos fiéis chegam ao trono de Deus. Incensar toda a igreja indica ser ela agora, pela dedicação, uma casa de oração. Então, as velas e luzes são acesas. A iluminação do altar, seguida pela iluminação da igreja, lembra que Cristo é “a luz para a revelação aos povos”; com sua claridade resplandece a Igreja, e, através desta, toda a família humana.Em um terreno de 2.281,50 m², de frente para a rua Alagoas, esquina com as ruas Argentina e Guerche, o imóvel está edificado com área total projetada de 1.268,07 m². A estrutura conta com os seguintes espaços: estacionamentos, recepção e banheiros, Capela, escritório do Bispo, sala de espera para os padres, Chancelaria, Câmara eclesiástica e auditoria, Vigário geral e ecônomo, Contabilidade, Secretaria de Pastoral, Assessoria de Comunicação e estúdio, Jurídico, Servidor de informática, Almoxarifado, Auditório, Sala de reunião, Copa e descanso e área de serviço.O projeto foi pensado para futuras ampliações, de acordo com as necessidades da Diocese. A planta da construção se apresenta em um único pavimento, é distribuída em alas conectadas por eixos de circulação tendo a Capela como ponto central. O sistema da construção é constituído por fundação e estrutura em concreto armado, elevações em alvenaria, divisões internas em drywall, cobertura embutida com estrutura e telhas metálicas, esquadrias de ferro, alumínio e madeira, além de revestimentos e pinturas.A fachada da Cúria tem, em primeiro plano, um totem com a denominação do edifício, na coluna direita o Brasão da Diocese e na parede à esquerda, uma Cruz Cósmica, a mesma forma representada no piso da Capela. Esta forma remete algumas simbologias: possui quarenta tijolinhos, número recorrente no Antigo Testamento, à Jerusalém Celeste, recordando a última morada preparada por Jesus Cristo e as diversas Habitações que constituem a Diocese.No centro a Capela, a Tenda, que fora antes a do Sacrifício e agora é o próprio Cristo. É concebida com uma planta octogonal, símbolo do novo, da vida nova, em Cristo, estando centralmente o Altar, de pedra bruta, de onde brotam sangue e água e que permeiam por toda a Capela ligando os demais polos. A vida está no sangue de Cristo, do lado aberto que brotou água e sangue, onde os Padres da igreja leram aí o início da Igreja, Batismo e Eucaristia.A Capela também será composta por uma iconografia no painel central se estendendo aos vitrais. A partir da Capela se estendem as Alas, uma ao norte, uma ao leste, uma ao sul e uma ao oeste. Sua organização foi inspirada na disposição das tribos de Israel ao redor do Tabernáculo (Antigo Testamento) e na Cidade Santa, a nova Jerusalém, que também possui doze alicerces, sobre os quais estão os nomes dos doze Apóstolos de Cristo (Novo Testamento - livro do Apocalipse).“É um tempo de graça e gratidão. A Diocese de Votuporanga vem percorrendo sua história como Igreja particular, diante da sede e esforço de um povo peregrino, que dá um sincero testemunho de esperança e fidelidade cristã. É a partir disso que temos condições de dar continuidade ao mandato do Cristo: anunciar o Evangelho e gerar discípulos. Assim, louvamos e agradecemos pelos nove anos da Diocese, marcados pela inauguração da sede administrativa, que tanto esperávamos e sonhávamos.”, Dom Moacir Aparecido de Freitas, Bispo DiocesanoFORANIA SÃO MATEUSBURITAMAParóquia Nossa Senhora do Divino LivramentoLOURDESParóquia São Benedito e Nossa Senhora de LourdesMONÇÕESParóquia Nossa Senhora AparecidaNOVA LUZITÂNIAParóquia São PedroPLANALTOParóquia Divino Espírito SantoTURIÚBAParóquia São Vicente de PauloUNIÃO PAULISTAComunidade Nossa Senhora AparecidaZACARIASParóquia Senhor Bom JesusFORANIA SÃO MARCOSFLOREALParóquia Senhor Bom JesusGASTÃO VIDIGALParóquia São João BatistaMACAUBALParóquia Nossa Senhora AparecidaMAGDAParóquia Santa Terezinha do Menino JesusNHANDEARAParóquia São João BatistaSEBASTIANÓPOLIS DO SULParóquia São SebastiãoFORANIA SÃO LUCASÁLVARES FLORENCEParóquia São João BatistaAMÉRICO DE CAMPOSParóquia São João BatistaCOSMORAMAParóquia Santo Antônio de PáduaPAULO DE FARIAParóquia Senhor Bom JesusPONTES GESTALParóquia São Roberto BelarminoRIOLÂNDIAParóquia Santo Antônio de PáduaTANABIParóquia São João Batista e São CristóvãoParóquia Nossa Senhora da ConceiçãoFORANIA SÃO JOÃOCARDOSOParóquia São SebastiãoPARISIParóquia Nossa Senhora AparecidaVALENTIM GENTILParóquia São SebastiãoVOTUPORANGACatedral Nossa Senhora AparecidaParóquia Santa Joana PrincesaParóquia Santa LuziaParóquia São Benedito e Nossa Senhora de FátimaParóquia São BentoParóquia São CristóvãoParóquia Senhor Bom JesusQuase Paróquia Santo AntônioComunidade Santo ExpeditoComunidade São Francisco e Santa Clara