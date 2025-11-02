2º Tabelionato de Notas e Protesto de Votuporanga conquista nível Diamante no Prêmio de Qualidade Total Anoreg

publicado em 01/11/2025

Equipe do 2º Tabelionato de Notas e Protesto de Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO 2º Tabelionato de Notas e Protesto de Votuporanga conquistou o Prêmio de Qualidade Total Anoreg (PQTA) no nível Diamante, a mais alta categoria de excelência concedida pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil. O prêmio é uma certificação nacional que avalia a gestão e a qualidade dos serviços prestados pelos cartórios de todo o país, reconhecendo as serventias que se destacam em boas práticas e eficiência administrativa.Ao todo, foram analisados 57 itens que abrangem aspectos como gestão administrativa, tecnologia, acessibilidade, responsabilidade socioambiental, segurança da informação, transparência, atendimento ao público e outros pontos que impactam diretamente o cidadão. O resultado do processo foi a conquista do nível Diamante, que certifica que o 2º Tabelionato de Notas e Protesto de Votuporanga está em plena conformidade com os padrões de qualidade exigidos nacionalmente.Além disso, o 2º Tabelionato conquistou também a NBR 15906, que é uma certificação técnica de gestão de qualidade emitida pela ABNT/APCER, que comprova que o cartório atende a padrões formais e internacionalmente comparáveis.De acordo com a tabeliã de notas Gabriela Franco, responsável pelo estabelecimento, o reconhecimento reflete o trabalho coletivo e o compromisso com a excelência em serviços cartorários. Ela destacou que a conquista ultrapassa os limites do cartório, representando um marco para a cidade e para o Estado. “Esse é só o começo. Continuamos firmes na missão de oferecer cada vez mais qualidade, acolhimento e segurança jurídica para todos. Gratidão a toda a equipe pelo empenho e dedicação. Agradecimento especial à assessoria Focus que nos auxiliou nessa caminhada”, afirmou.Desde julho, o Cartório do 2º Tabelionato de Notas e Protesto está instalado na rua Pernambuco, 3.266, na zona central da cidade. Segundo o estabelecimento, é um avanço, um marco histórico para o serviço cartorário implantado em Votuporanga.