Contratação emergencial foi publicada no Diário Oficial exatos 15 dias após manifestação dos coletores de lixo do município

publicado em 28/11/2025

A Shalom, que chegou a ser alvo de protestos recentes de seus funcionários, segue à frente do serviço de coleta de lixo (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga) publicou ontem, no Diário Oficial do Município, o extrato de contratação emergencial da empresa Shalom Engenharia e Construções, atual responsável pela coleta do lixo na cidade, para a continuidade do serviço até maio de 2026. A medida foi adotada exatos 15 dias após a paralisação e ameaça de greve dos coletores de lixo, que alegaram, na ocasião, atrasos em pagamentos e condições precárias de trabalho.O contrato com a Shalom, assinado em 2019, terminaria no próximo dia 28. A contratação emergencial – pelo período de seis meses (prorrogável por até um ano) – então, foi formalizada, por dispensa de licitação, para garantir a continuidade dos serviços. Neste intervalo de tempo Saev deve realizar um novo processo licitatório, com um prazo mais longo, para contratar uma nova ou até a mesma empresa para cuidar do lixo.Até lá, a atual responsável pelo serviço, que tem sede registrada em Barretos, será responsável não apenas pela coleta e destinação dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (lixo comum), como também pela varrição de ruas e logradouros públicos. Para tal, ela receberá o total de R$4,6 milhões, cerca de R$766 mil por mês.Também por meio do Diário Oficial, a Saev divulgou o extrato do termo aditivo de prorrogação, por mais 12 meses, do contrato com a Shalom para o serviço de Coleta Seletiva na cidade. É importante destacar que são dois contratos distintos, sendo que este se trata da coleta e transporte de materiais recicláveis.Neste caso, o contrato com a Shalom para a Coleta Seletiva terminaria no próximo dia 29. De acordo com o termo aditivo, a prorrogação é necessária para que haja continuidade nos serviços prestados, e se deu por interesse de ambas as partes. Para a continuidade do serviço a Saev irá desembolsar R$ 1,5 milhão.Os coletores de lixo de Votuporanga paralisaram as atividades no dia 11 de novembro, em protesto contra as condições de trabalho na empresa Shalom Engenharia e Construções, responsável pela coleta no município. O grupo reivindicava o pagamento de salários e benefícios em dia, além de melhorias na segurança dos veículos e fornecimento adequado de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).De acordo com o vereador Emerson Pereira (PSD), que foi quem acompanhou a mobilização em nome da Câmara Municipal na época, os principais problemas relatados pelos funcionários na ocasião já foram solucionados pela empresa.“Pelo que nos informaram toda a questão dos pagamentos já foi regularizada e a empresa também iniciou o processo de substituição e uma melhor manutenção dos caminhões utilizados na coleta. De qualquer forma, seguimos acompanhando de perto o trabalho ao lado da Saev para garantir a boa prestação do serviço e dignidade aos trabalhadores”, disse o vereador.