Evento gratuito reúne produtores e especialistas em manejo sustentável e inovação na cultura da seringueira

publicado em 21/10/2025

Sustentabilidade da cadeia produtiva da borracha natural faz parte das propostas do evento (Foto: Pixabay)

O Sebrae-SP, Instituto Agronômico (IAC), Divisão de Seringueira e Sistemas Agroflorestais (DSSAF) promovem a realização do Hevea Day IAC, que ocorrerá no dia 6 de novembro, a partir das 8h, na sede do IAC de Votuporanga. O evento gratuito vai reunir produtores, técnicos e especialistas para discutir os principais desafios e inovações da heveicultura, setor estratégico para a economia do Noroeste Paulista.A programação inclui palestras sobre manejo sustentável das doenças da seringueira, apresentação dos clones desenvolvidos pelo IAC e orientações sobre os riscos do plantio monoclonal. Além disso, os participantes poderão acompanhar uma visita a campo para conhecer experimentos do Programa de Melhoramento Genético do IAC.De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP Roberta Zuculoto, a proposta é levar conhecimento aplicado e soluções tecnológicas para fortalecer a competitividade e a sustentabilidade da cadeia produtiva da borracha natural.“Queremos aproximar os produtores das inovações e práticas de manejo mais eficientes, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da atividade na região”, destacou ela.O evento é realizado pelo Sebrae-SP junto com o Instituto Agronômico (IAC), a Divisão de Seringueira e Sistemas Agroflorestais (DSSAF), o Senar-SP e o Sindicato Rural de Votuporanga.A participação é gratuita, mas exige inscrição prévia até 27 de outubro pelo link. Os requisitos são ter CNPJ Rural, Inscrição Estadual, DAP ou CAF, além de ser maior de 18 anos.