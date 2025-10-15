Proprietários de terrenos em Votuporanga têm até o próximo dia 1º para limpar os imóveis antes de serem multados

publicado em 16/10/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga, por meio do Departamento de Posturas da Secretaria da Fazenda, notificou ontem, por meio do Diário Oficial, os proprietários de terrenos no município para que procedam a limpeza de duas áreas até o próximo dia 1º novembro. A partir de então será intensificado o trabalho de fiscalização e limpeza compulsória dos lotes baldios.Os proprietários que não efetuarem a limpeza de seus imóveis estarão sujeitos às penalidades dispostas no Código de Posturas do Município, cabendo à Prefeitura providenciar a limpeza e posterior autuação e cobrança do serviço.A multa para quem não limpa o seu terreno é de 40 UFMs (Unidade Fiscal do Município), que equivale a R$ 208 somado à taxa de limpeza no valor de R$ 204,35. Já a multa máxima, referente aos terrenos com mais de 5 mil m², é de 90 UFMs, que equivale a R$ 468. Atualmente, a UFM de Votuporanga equivale a R$ 5,20.A iniciativa, segundo a Administração Municipal, busca a conscientização sobre a importância de manter a cidade limpa, principalmente por conta do surgimento de insetos e animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, bem como a prevenção ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, em especial diante do cenário de epidemia.Até o mês passado, a Prefeitura de Votuporanga havia flagrado 408 terrenos em situação irregular, o que rendeu mais de R$ 168 mil em autuações, conforme levantamento feito pelo A Cidade junto ao setor de fiscalização. Os dados apontam o Residencial Figueira como o bairro com maior número de ocorrências.“A Prefeitura reforça que a medida não tem caráter apenas punitivo, mas busca garantir melhor qualidade de vida, segurança e saúde para toda a população. A manutenção dos terrenos contribui para evitar o acúmulo de lixo, a proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de valorizar o ambiente urbano”, diz nota da Prefeitura.Os valores arrecadados com multas e taxas, ainda conforme a Administração Municipal, são revertidos para todas as áreas do município, ajudando a custear serviços e investimentos em diferentes setores da administração pública. O trâmite da multa envolve várias etapas: há casos em que os munícipes apresentam recurso (o contribuinte tem 30 dias após o recebimento do auto de infração), situações em que a dívida pode ser encaminhada ao Refis, entre outras possibilidades.“O ponto central, no entanto, é destacar que a limpeza dos terrenos é obrigação de cada proprietário. Manter os espaços limpos vai além do cumprimento da lei: é uma medida de saúde pública e de respeito à vizinhança, pois evita acúmulo de lixo, proliferação de insetos e presença de animais peçonhentos. Em resumo, cada terreno limpo significa mais segurança, qualidade de vida e bem-estar para toda a comunidade”, conclui a nota.Para fazer denúncias sobre terrenos sujos, a Prefeitura também coloca à disposição dos munícipes o WhatsApp da Ouvidoria Geral do Município, através do 3405-9700, opção 2. Quem preferir também pode acessar o site da Prefeitura através do ícone da Ouvidoria, em Serviços ao Cidadão.Esclarecimentos sobre limpeza de terrenos podem ser obtidas junto ao Departamento de Fiscalização de Posturas pelo telefone (17) 3405-9700 ramal 9744.