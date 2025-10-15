Presença de crianças pedindo esmolas no centro de Votuporanga leva vereador a acionar Secretaria de Direitos Humanos

publicado em 16/10/2025

Presença de crianças pedindo esmolas no centro de Votuporanga leva vereador a acionar Secretaria de Direitos Humanos (Foto: Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Dr. Leandro (PSD) encaminhou um ofício ao secretário municipal de Direitos Humanos, Nilton Santiago, solicitando medidas urgentes diante do aumento da presença de mães com crianças de colo em situação de rua na região central de Votuporanga. Segundo o parlamentar, famílias têm sido vistas com frequência pedindo esmolas em semáforos, calçadas e pontos comerciais.O documento recebido pela Secretaria relata que moradores e comerciantes procuraram a Câmara Municipal para denunciar a situação, expressando preocupação com a exposição das crianças a riscos como desnutrição, violência, abuso, acidentes de trânsito e condições insalubres. Em muitos casos, as famílias seriam migrantes de outras cidades.“É inadmissível que mães e crianças vivam expostas a tamanha vulnerabilidade. O poder público precisa agir de forma articulada e humanitária”, afirmou Dr. Leandro.Entre as medidas propostas, o parlamentar solicitou que equipes do CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social realizem ações imediatas de abordagem social nas áreas mais afetadas, com o objetivo de identificar as condições das mães e das crianças e oferecer apoio emergencial, como abrigo provisório, alimentação e cuidados médicos.O documento também recomenda o encaminhamento dessas famílias aos programas públicos de saúde, educação, creches e benefícios sociais, assegurando o acesso aos direitos básicos. Além disso, o vereador defende a articulação entre as secretarias municipais e órgãos como o Ministério Público e o Conselho Tutelar para a elaboração de um plano de ação integrado e permanente.Dr. Leandro também propôs o monitoramento contínuo dos casos, com registro e acompanhamento das famílias atendidas, a fim de garantir que as medidas adotadas tenham eficácia e continuidade. Ele sugeriu ainda a realização de campanhas de conscientização voltadas à população, alertando sobre os fatores que levam à mendicância infantil e promovendo formas mais dignas de solidariedade social, sem o incentivo à permanência nas ruas.“Nosso objetivo é proteger as crianças e oferecer caminhos reais de reinserção social a essas mães. É uma questão de humanidade, de justiça social e de cumprimento da lei”, ressaltou Dr. Leandro.A solicitação também foi encaminhada à Secretaria de Assistência Social, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar, para ciência e adoção de medidas conjuntas.