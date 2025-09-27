Vilmar da Farmácia e Marcão Braz querem que a Prefeitura firme uma parceria com a Unifev para manipular medicamentos

publicado em 30/09/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brOs vereadores Vilmar da Farmácia (PSD) e Marcão Braz (PP) apresentaram, na sessão de ontem à noite da Câmara Municipal de Votuporanga, uma indicação conjunta propondo que a Prefeitura estude a possibilidade de firmar uma parceria com a Unifev. O objetivo é permitir a manipulação de medicamentos que estejam em falta na rede municipal de saúde, com destaque para a Diosmina, utilizada no tratamento de distúrbios circulatórios.Na justificativa, os parlamentares ressaltam que a escassez de medicamentos no sistema público tem sido motivo de preocupação, principalmente entre pacientes que dependem de tratamentos contínuos. A ausência da Diosmina, segundo eles, compromete diretamente a qualidade de vida dos usuários do SUS que necessitam do medicamento.A proposta considera que a parceria com uma instituição de ensino como a Unifev, que possui estrutura e corpo técnico qualificado, seria uma alternativa inovadora, eficaz e de baixo custo para enfrentar o problema. Além de contribuir para a saúde pública, a medida, segundo eles, daria aos estudantes a oportunidade de vivenciar a prática profissional e atuar em benefício da comunidade.