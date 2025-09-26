O curso, que tem nota máxima no MEC, é reconhecido pela qualidade acadêmica e pelo compromisso com a formação de profissionais preparados

publicado em 27/09/2025

Faculdade Futura abre inscrições para Vestibular 2026 do curso de Pedagogia (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO curso de Pedagogia da Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional Faveni, que tem nota máxima no MEC, está com inscrições abertas para o Vestibular 2026. Reconhecido pela qualidade acadêmica e pelo compromisso com a formação de profissionais preparados para os desafios da educação contemporânea, o curso se consolida como uma das melhores opções da região para quem deseja ingressar na área educacional.O processo seletivo é totalmente online e gratuito, permitindo que candidatos de Votuporanga e de toda a região tenham acesso facilitado à inscrição e à prova. Para participar, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (17) 99673-3260 (WhatsApp) ou (17) 3405-1212. Após o contato, o candidato receberá um link para a realização da avaliação, que pode ser feita no conforto de casa ou de forma presencial, diretamente na instituição, localizada na Avenida Vale do Sol, 4.876.Em 2025, o curso de Pedagogia da Faculdade Futura comemora 12 anos de trajetória, marcada por conquistas, reconhecimento e compromisso com a transformação social por meio da educação. Durante mais de uma década, a instituição tem sido referência na formação de pedagogos, oferecendo uma infraestrutura moderna, corpo docente altamente qualificado e metodologias inovadoras de ensino.Um dos grandes diferenciais da Faculdade Futura é a parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), que possui um polo dentro da instituição. Essa parceria garante aos alunos oportunidades reais de estágio e inserção no mercado de trabalho desde os primeiros anos da graduação. O CIEE é responsável por todo o processo de encaminhamento, ampliando as possibilidades de experiência prática dos estudantes. Dessa forma, ao concluírem os quatro anos de formação, os pedagogos egressos estão plenamente preparados para atuar em diferentes áreas da educação.A Faculdade Futura é reconhecida pela capacidade de se atualizar constantemente diante das novas demandas educacionais. Isso significa que seus alunos têm acesso a conteúdos, práticas pedagógicas e experiências alinhadas às transformações sociais e tecnológicas que impactam a educação. Essa visão inovadora garante que os futuros profissionais saiam preparados não apenas para a sala de aula, mas também para contribuir em diferentes contextos educacionais e sociais.Com infraestrutura adequada, professores experientes e um compromisso sólido com a formação de excelência, a Faculdade Futura convida todos aqueles que sonham em transformar vidas por meio da educação a participarem do Vestibular 2026 de Pedagogia. Essa é uma oportunidade única para iniciar uma jornada profissional em uma instituição respeitada e reconhecida em toda a região.As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma simples e rápida. Para garantir sua participação, basta entrar em contato pelos telefones (17) 99673 – 3260 (WhatsApp) ou (17) 3405 – 1212, solicitar o link e realizar a prova. A Faculdade Futura espera por você para juntos escreverem um novo capítulo na história da educação.“Posso afirmar, com convicção, que a Futura tem sido essencial na minha trajetória profissional e acadêmica. A qualidade da formação que recebo tem me preparado, de maneira excepcional, para os desafios do campo da educação. Prova disso são as diversas aprovações que obtive em concursos públicos na área da educação. Atualmente, trabalho, como concursada, na função de técnica em educação, uma posição que reflete diretamente o sólido conhecimento e as habilidades práticas que venho adquirindo. Estou extremamente realizada e feliz com a formação completa e de excelência que a Faculdade Futura está me proporcionando. Minha história é um testemunho de como uma base educacional forte pode abrir portas e transformar sonhos em realidade. Agradeço à Futura por fazer parte do início desta minha jornada”, Gabriely Vitória Lopes Venâncio, 8º período de Pedagogia.“Atualmente, curso Pedagogia na Faculdade Futura e essa formação tem sido transformadora na minha vida pessoal e profissional. Durante o curso, venho ampliando meus conhecimentos sobre educação, inclusão e metodologias que contribuem diretamente para minha prática no dia a dia. Essa experiência foi essencial para minha aprovação no concurso público, pois me proporcionou uma base sólida, tanto teórica quanto prática, além de me motivar a seguir em constante aprendizado. Hoje atuo na área da educação como técnica, auxiliando crianças com deficiência em sala de aula. Esse trabalho me realiza profundamente, pois me permite colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, contribuindo para o desenvolvimento e inclusão dos alunos. Estudar Pedagogia não é apenas um passo acadêmico, mas uma realização pessoal que tem fortalecido meu compromisso com a educação e com a construção de um espaço mais inclusivo e acolhedor para todos”, Ayslara de Campos Braz, 4º período de Pedagogia.“Sou coordenadora do curso de Pedagogia que, há 12 anos, forma profissionais que fazem a diferença na educação. Nossos egressos conquistam posições de destaque e transformam realidades. Com nota máxima (5) no MEC, somos referência em qualidade e excelência acadêmica!”, Elimeire Alves de Oliveira / Coordenadora do Curso de Pedagogia da Futura.