Seba disse, em junho, que a meta era inaugurar a unidade nas festividades do aniversário da cidade; setembro começa ainda sem perspectivas

publicado em 02/09/2025

Pronta há meses, unidade de saúde do bairro Pacaembu segue fechada e sem precisão de ser inaugurada pela Prefeitura (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA secretaria municipal da Saúde descumpriu a meta estabelecida pelo próprio prefeito Jorge Seba (PSD), de inaugurar o novo Consultório Municipal do bairro Pacaembu nas festividades do aniversário de Votuporanga, que se estenderam pelo mês de agosto. Além disso, setembro começou ontem, e sequer há uma data definida para o início dos atendimentos.Para entender, no dia 9 de junho, o prefeito Jorge Seba e a secretária da Saúde, Ivonete Félix, convocaram uma coletiva de imprensa para descartar qualquer hipótese de transformar o prédio construído pelo Qualivida Saúde, no bairro Pacaembu, em um depósito de vacinas, como ventilado pela Câmara Municipal na época. O anúncio foi feito na presença de vereadores da base, com a promessa de que o espaço seria utilizado para instalação de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) até o mês de agosto.Como noticiado pelo, na época circulava na Câmara a informação de que o prédio seria transformado em um depósito de vacinas. O vereador Osmair Ferrari (PL), então, levou o caso para a tribuna e pediu que a Prefeitura repensasse a iniciativa, já que a população do bairro está ansiosa por uma unidade de saúde.Durante a coletiva, o prefeito Jorge Seba desmentiu os boatos e disse que o objetivo sempre foi instalar uma UBS no bairro Pacaembu, o que, inclusive, já constava em seu plano de governo. Ainda durante a coletiva de imprensa, o prefeito Jorge Seba afirmou que a meta estipulada à Secretaria da Saúde era de que a unidade entrasse em funcionamento durante as comemorações do aniversário da cidade.“Temos agora contratos com RH, licitação para adquirir mobília, que têm os prazos normais de licitação e contratação, que vão acontecer nos próximos meses. Do meu agrado, seria que a gente tivesse o anúncio no aniversário da cidade ou, pelo menos, no mês de aniversário da cidade. Então, estou colocando a secretária Ivonete sob pressão para acontecer por aí”, destacou o prefeito na ocasião.A meta e a pressão impostas pelo prefeito, porém, não surtiram efeito. O mês de agosto terminou e a unidade de saúde não foi inaugurada. Ontem, em resposta a um questionamento feito pelo, a secretaria da Saúde também não apresentou uma data prevista para o início dos atendimentos.“Para a entrega desta unidade foi necessário realizar o processo licitatório de aquisição de móveis, concluído em agosto. Em atendimento aos prazos previstos pela nova Lei de Licitações e em cumprimento a todas as etapas legais do processo de compras públicas, a Secretaria da Saúde, neste momento, aguarda a entrega desses móveis para agendar a data de inauguração da nova unidade e o início de funcionamento”, diz nota enviada à redação.