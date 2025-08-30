Dr. Leandro e Daniel David selaram a paz após um pedido de desculpas público na sessão de ontem da Câmara

publicado em 02/09/2025

Dr. Leandro e Daniel David selaram a paz após um pedido de desculpas público na sessão de ontem da Câmara (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Dr. Leandro (PSD) pediu desculpas ontem, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, por ter chamado a gestão do atual presidente da Casa de Leis, Daniel David (MDB), de “pífia”. Daniel também se pronunciou, aceitou as desculpas, mas fez um alerta para que os parlamentares tenham cuidado com os “amigos” que incentivam determinados debates e, depois, os deixam sozinhos diante das consequências.Para recordar, na semana passada, Leandro utilizou a tribuna, durante a audiência pública da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), para criticar a administração da Câmara. Na ocasião, classificou a gestão como “pífia” e apontou falta de estrutura para o trabalho parlamentar. Defendeu ainda a contratação de assessores para os gabinetes e afirmou que a economia divulgada pela Casa “com orgulho” não se traduz em benefícios diretos para a população.A fala gerou atritos internos e criou a expectativa de que a sessão de ontem seria marcada por embates. No final de semana, porém, Leandro e Daniel se encontraram e ambos selaram a paz.Durante sua manifestação no plenário, Leandro admitiu que errou na forma como se expressou e fez questão de se retratar em público.“Certa vez eu disse nesta Casa que algumas coisas não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. E acho que eu mesmo não aprendi essa lição. Durante uma audiência pública, eu não fui feliz em uma fala, que acabou magoando o presidente e, de certa forma, sendo deselegante. Independente do que penso, isso deveria ser um assunto entre nós e por esse erro, eu quero aqui, em público, como em público falei, pedir desculpas do que foi falado. Me desculpe pelo mal-entendido, pela palavra lançada e pode ter certeza que se tem um fiel guerreiro aqui para que a gente trabalhe por projetos por Votuporanga. Todo ser humano tem que parar de pensar com o seu umbigo e pensarmos em algo maior, que é a nossa cidade”, afirmou.Em resposta, o presidente da Câmara, Daniel David, reforçou a necessidade de equilíbrio e de responsabilidade no uso da tribuna.“Não podemos agir no impulso, e não estou dizendo isso apenas para você [Leandro], mas para todos, inclusive para mim. Nós temos que tomar cuidado também com aqueles que ficam atrás de nós com aquele ferrinho do capeta cutucando e, na hora em que você vira e olha para o ‘capetinha’ que estava te cutucando, ele te larga sozinho. Não podemos fazer do dinheiro público a farra do boi”, afirmou.Daniel ainda ressaltou a política de contenção de gastos adotada no Legislativo. Segundo ele, embora a Câmara pudesse consumir até R$ 36 milhões anuais, o custo atual varia entre R$ 6 milhões e R$ 8 milhões.“Sei que o desejo dos vereadores — não sei de quantos — seja ter uma assessoria aqui, mas que se faça então o protocolo, pois foi uma promessa de campanha. Porém, há uma situação hoje que nos impede de colocar 15 assessores nesta Casa de Leis. Gostaria muito que os vereadores que quiserem façam o pedido. Temos uma boa gestão, os funcionários daqui se doam muito para que esta Câmara seja exemplar”, concluiu.