Mais de 13 mil pessoas já ficaram sem energia por conta de pipas em Votuporanga

publicado em 02/09/2025

Mais de 13 mil pessoas já ficaram sem energia por conta de pipas em Votuporanga (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Em Votuporanga, entre os meses de janeiro e agosto deste ano, mais de 13 mil clientes ficaram sem energia em algum momento por causa das pipas enroscadas na rede ou em equipamentos elétricos. A Neoenergia Elektro registrou no município o aumento cinco vezes maior no número de casos em comparação com o mesmo período do ano passado. As ocorrências foram na sua maioria registradas nos bairros Park Residencial Colinas, Pozzobon e São Cosme.A Neoenergia Elektro reforça os cuidados com a brincadeira. Soltar pipas em áreas inadequadas pode causar sérios riscos à saúde, inclusive levando à morte por meio de descarga elétrica. Mais de 436 mil clientes na área da concessionária ficaram sem energia elétrica, pelo menos uma vez em 2025, por conta de pipas que enroscaram na fiação e prejudicaram a qualidade do fornecimento.A brincadeira deve ocorrer em lugares abertos e sem rede elétrica por perto como parques, praias, campos de futebol e áreas afastadas dos centros urbanos. O perigo de empinar pipa em lugares indevidos se dá quando a linha enrosca em postes, transformadores e nos cabos elétricos, podendo provocar curtos-circuitos e causar a interrupção do fornecimento de energia.“Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente. Jamais tente retirar uma pipa presa na rede elétrica”, recomenda a Elektro.Outro perigo são as linhas com cerol que podem danificar os fios, além de oferecer riscos à população, principalmente aos motociclistas.Ocorrências com a rede de distribuição de energia devem ser comunicadas imediatamente a concessionária pelo 0800 701 01 02.