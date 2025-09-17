Jovem de 23 anos é acusado de matar Luís Fabiano de Souza, conhecido como “Nego Magrinho”, em frente à residência da vítima

publicado em 22/09/2025

O investigado foi conduzido à sede da DIG, onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório e segue à disposição da Justiça (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuproanga.com.brA Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), prendeu nesta segunda-feira (22) um jovem de 23 anos suspeito de ser o autor dos tiros que matou Luís Fabiano de Souza, o “Nego Magrinho”, em 19 de agosto, no bairro Matarazzo. O crime ocorreu em frente à residência da vítima, que foi surpreendida quando estava sentada do lado de fora do imóvel.De acordo com a investigação, o acusado, identificado pelas iniciais K. J. S. I., chegou em uma motocicleta vermelha e disparou diversas vezes com uma pistola calibre 9 mm. No local, foram encontradas e apreendidos 12 cápsulas desse calibre.De acordo com a polícia, Luís Fabiano não teve chance de reação ou fuga, pois se recuperava de uma fratura no fêmur e havia passado recentemente por cirurgia, o que limitava sua locomoção. Testemunhas presenciaram toda a ação criminosa.O trabalho de inteligência da DIG apontou como principal suspeito K. J. S. I., que já possuía histórico de desavenças com a vítima. Em 2023, ele foi investigado e preso pela mesma delegacia após uma tentativa de homicídio contra Luís Fabiano e um amigo, em uma conveniência no bairro da Estação.Na ocasião, o conflito teria sido motivado por ciúmes, quando a vítima sentou-se na mesma mesa que a companheira do investigado. Disparos foram efetuados, atingindo apenas o amigo de “Nego Magrinho”, que sobreviveu. O caso não avançou judicialmente após testemunhas mudarem seus depoimentos, e K. foi absolvido, recuperando a liberdade no ano passado.Segundo a Polícia Civil, o desentendimento entre os dois voltou a se intensificar recentemente, culminando na decisão do suspeito de consumar o homicídio. A Justiça expediu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, cumpridos ontem pela manhã. Durante a ação, os policiais localizaram o capacete que teria sido utilizado no dia do crime.O investigado foi conduzido à sede da DIG, onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Em seguida, foi transferido para a carceragem da Central de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça. A arma usada no crime ainda não foi localizada, e as investigações prosseguem para identificar se houve participação de outras pessoas na execução.