Desfile de moda é promovido anualmente Apae de Votuporanga em parceria com o Senac local e Cajubrasil

publicado em 20/09/2025

‘Fashion Down & Cia’ transforma passarela em palco de inclusão no Setembro Verde em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidevotuporanga.com.brO Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo se transformou em uma verdadeira passarela da inclusão com a realização de mais uma edição do “Fashion Down & Cia”, promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Votuporanga em parceria com o Senac local, na noite desta quinta-feira (18).O evento, que acontece desde 2021, faz parte das atividades do Setembro Verde e reuniu familiares, amigos, profissionais da área da moda e comunidade em geral para celebrar a diversidade, a criatividade e o protagonismo das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Antes do desfile, o público foi presenteado com uma apresentação de dança protagonizada por cinco alunos da Apae com coreografias preparadas especialmente para a ocasião. O espetáculo abriu a programação e já dava o tom do que viria em seguida: um desfile marcado por sorrisos, confiança e a valorização das histórias pessoais de cada participante.O Setembro Verde é um movimento nacional de conscientização sobre a importância da inclusão social das pessoas com deficiência. A cor foi escolhida por representar a esperança e a vida, reforçando a necessidade de construir uma sociedade mais igualitária, sem barreiras e com oportunidades reais de participação para todos. Durante todo o mês, instituições como a Apae desenvolvem ações educativas e culturais para difundir a mensagem da inclusão. Nesse contexto, o “Fashion Down & Cia” se tornou, nos últimos quatro anos, um dos principais símbolos dessa luta em Votuporanga, mobilizando os atendidos da instituição e também estudantes, professores e a comunidade.O desfile é fruto de um trabalho que começa meses antes da data de realização. O processo envolve a escolha dos modelos, que mudam a cada edição justamente para garantir que todos tenham a oportunidade de viver a experiência. Neste ano, dez alunos da Apae foram selecionados para subir à passarela. A partir daí, os estudantes do curso de Estilista de Moda do Senac, acompanhados pelos docentes, visitaram a instituição, conheceram os escolhidos, conversaram com eles e ouviram atentamente suas preferências. Dessa troca nasceram os croquis e, depois, as peças de roupas exclusivas, pensadas para traduzir as personalidades e gostos dos modelos. O mais significativo é que todo o processo é custeado e realizado pelo próprio Senac, que doa as roupas aos alunos-modelos ao final do evento.A presidente da Apae de Votuporanga, Márcia Gianotti, destacou a relevância dessa escuta ativa promovida pelos estudantes e professores de moda: “é um trabalho muito bonito do pessoal do Senac que vem aqui e conversa com os alunos, então os modelos dizem, ‘olha, eu gosto mais de verde, por causa de determinado time’, outra fala que quer cor de rosa, ou de uma roupa do Homem-Aranha. Então, tudo é criado de acordo com o gosto do atendido/modelo. Os alunos do Senac dão direito de voz aos nossos alunos e isso é importantíssimo”.Para além da beleza e da criatividade das roupas apresentadas, a grande conquista da noite foi o sentimento de pertencimento proporcionado aos modelos e suas famílias. A avaliação, tanto da Apae quanto do Senac, foi extremamente positiva. Márcia Gianotti celebrou os resultados: “o evento deste ano foi muito bem estruturado e atingiu todos os objetivos. Todos os alunos estavam muito felizes e se sentindo muito importantes, e isso para gente é o mais fundamental. Nós estamos trabalhando nessa parceria para o evento desde março, então foi tudo muito bem organizado, pensado e trabalhado. Para mim, o mais importante é essa interação entre alunos e profissionais do Senac com os nossos atendidos, de vir aqui, conhecê-los, conversar, fazer a prova da roupa, etc. Essa aproximação deles é o que chamamos da verdadeira inclusão”.A parceria também foi exaltada pela diretora do Senac Votuporanga, Eliane Godoy, que fez questão de ressaltar a dimensão transformadora da experiência para os estudantes: “Os nossos sentimentos são de gratidão e muita alegria pela oportunidade e pela confiança que a Apae depositou em nós, funcionários e estudantes do Senac. Falar sobre inclusão é uma tarefa fácil, mas incluir de fato é uma questão de amor e respeito ao próximo. O desenvolvimento das habilidades e competências dos nossos estudantes, por meio desta parceria, concretiza um projeto realístico de moda inclusiva, tornando a aprendizagem uma experiência única."Além da Apae e do Senac, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga também integra a organização do projeto, o que destaca o caráter comunitário e institucional do desfile.Outra parceira do evento foi a Cajubrasil, que doou todos os tecidos das roupas do desfile. “Para a Cajubrasil, participar desse projeto com a Apae foi motivo de muito orgulho. Somos uma marca de Votuporanga e acreditamos que a moda pode transformar vidas. Anteontem, no desfile, vimos a inclusão, a autoestima e a emoção ganharem forma. Foi um momento especial que reforça como gestos simples podem gerar grandes impactos na nossa comunidade”, destacou Dayane Teixeira, CEO da Cajubrasil.Mais do que um evento de moda, o “Fashion Down & Cia” se firma como um espaço de transformação social, em que o aprendizado ultrapassa as salas de aula e atinge dimensões humanas profundas, oferecendo aos participantes a oportunidade de mostrar que a moda também pode – e deve – ser uma ferramenta de inclusão e respeito à diversidade.