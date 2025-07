Primeira mulher a liderar a Associação Comercial, empresária inicia novo mandato após gestão como referência de representatividade

publicado em 24/07/2025

Com trabalho reconhecido, Natália De Haro toma posse hoje para liderar novo ciclo na ACV (Foto: ACV)

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) realiza hoje, às 19h, em seu auditório, a posse da nova diretoria para a gestão 2025/2026. A atual presidente, Natália De Haro, foi reeleita e será reconduzida ao cargo para mais um mandato após ter o trabalho reconhecido pela visibilidade de uma gestão transparente, com balanço financeiro equilibrado e ações voltadas à capacitação, inovação, sustentabilidade, e à valorização do comércio local.Natália fez história ao se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo máximo da entidade em mais de sete décadas de existência. Sua atuação foi marcada por inovação, dinamismo, inclusão e escuta ativa dos empresários e empresárias da cidade. Com uma abordagem moderna e sensível às demandas do setor, sua gestão valorizou o comércio local e garantiu representatividade a todos os segmentos do empreendedorismo.Entre seus principais legados está a criação e o fortalecimento da Rede de Negócios Delas, movimento que impulsionou o protagonismo feminino no ambiente empresarial de Votuporanga. Por meio de encontros, capacitações e parcerias estratégicas, Natália promoveu mais espaço e reconhecimento às mulheres que fazem a economia local acontecer.Sua trajetória pessoal também inspira. Formada em Publicidade e Propaganda pela PUC Campinas, construiu carreira em grandes agências da capital paulista — como W/Brasil e Publicis — atendendo marcas de renome nacional. O retorno a Votuporanga para assumir o tradicional negócio da família, a Loja De Haro, demonstra seu compromisso com as raízes e com o desenvolvimento da cidade.Sob sua liderança, a ACV tornou-se ainda mais próxima dos associados, mais ativa no diálogo com o poder público e mais eficaz na promoção de ações voltadas ao fortalecimento econômico. O equilíbrio financeiro da entidade, apresentado ao final de seu primeiro mandato, é reflexo de uma gestão responsável, transparente e orientada a resultados.Na cerimônia, tomarão também posse os demais dirigentes: o vice-presidente Glauco Ventura, o 2º vice Valdecir Merlotti, os secretários Celso Penha Vasconcelos e Carlinhos Marão, e os tesoureiros Guilherme Augusto Santana e Carlinhos Matta, além de diretores setoriais, comissões e membros do Conselho Consultivo.A seguir, empresas e instituições deixam sua homenagem à presidente Natália De Haro e à sua equipe, com respeito, admiração e parceria.